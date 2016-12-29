ГФС с января начнет проверять соответствие зарплат минимальному уровню

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров анонсировал проведение с начала 2017 года активной кампании ГФС и других проверяющих органов по повышению компаниями и предпринимателями зарплат до минимального уровня в 3200 грн в месяц.

"В стране 180 тыс. компаний, которые платят среднюю зарплату меньше 3200 грн. Это тот фронт работы, на котором нам с вами нужно будет очень плодотворно поработать, начиная с января следующего года", — заявил Насиров на селекторном совещании в Киеве в четверг.

Он уточнил, что в настоящее время около 30 тыс. предприятий по стране, или 10% от всего их количества, в которых средняя зарплата на уровне минимальной — 1600 грн в месяц: от 500 в небольших областях до около 1000 в таких областях как Днепропетровская или Запорожская.

По его словам, число компаний, в которых средняя зарплата ниже 3200 грн в месяц, в небольших областях составлял 3-5 тыс., а в таких как Львовская — 10 тыс., Одесская — почти 13 тыс., Харьковская — почти 14 тыс.

Глава ГФС уточнил, что больше всего доля таких компаний в сфере оптовой и розничной торговли — 15%, переработке — 6,5-7%, агропромышленном комплексе — 6,5%, строительстве — 5%.

"Это там, где надо будет искать", — заявил Насиров, призвав к совместной практической работе министра соцполитики Андрея Реву, Государственную службу по вопросам труда и руководителей в регионах.

Как сообщалось, принятый 6 декабря 2016 года и опубликованный 27 декабря закон №1774 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" существенно расширил полномочия органов власти, в том числе органов местного самоуправления, по проверкам выплаты зарплаты на предприятиях, ужесточив ответственность работодателей. В частности, штраф за недопуск к проверке по вопросам соблюдения законодательства о труде или создание препятствий в ее проведении установлен на уровне 3 м.з.п., выплату зарплат "в конвертах" — 100 м.з.п. (320 тыс. грн.)