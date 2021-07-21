Глава ГФС Вадим Мельник вошел в десятку самых эффективных госменеджеров по версии "Фокуса"

Журнал "Фокус" опубликовал рейтинг топ-10 самых эффективных государственных менеджеров Украины. При составлении рейтинга учитывалось соотношение обещаний и поставленных перед чиновниками задач к достигнутому результату.

В указанный рейтинг вошел кроме главы ОП Андрея Ермака, главы Минздрава Виктора Ляшко и Вадим Мельник, глава Государственной фискальной службы Украины, экономический эффект работы которой оценен в 13 млрд грн за первое полугодие 2021 года.

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"Согласно отчетам Государственной фискальной службы, ведомство во главе с Вадимом Мельником всего за полгода работы показало внушительные результаты. Общий экономический эффект от деятельности налоговой милиции в течение первого полугодия 2021-го составил 13,163 млн грн. Этот показатель выше, чем за весь 2020 год, — 13,1 млрд грн. Также с начала текущего года ГФС обеспечила возмещение причиненного государству ущерба в размере более 864 млн грн. Эта сумма возмещений за шесть месяцев 2021 года соизмерима с годовыми показателями за 2018-2020 годы, а размеры возмещений в бюджет в 2015-2017 годах превышает почти вдвое. Ведомство продолжает активную борьбу с теневыми рынками. С начала года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что сопоставимо с годовыми показателями нескольких предыдущих лет", — отмечают авторы рейтинга.

Отмечается, что ГФС удалось переломить тренд роста "схемного" налогового кредита по НДС на 22% за I квартал 2021 года. Также сотрудниками ГФС ликвидирован крупный конвертационный центр с годовым оборотом порядка 1 млрд грн, а Офис крупных налогоплательщиков ГФС обеспечил возмещение в госбюджет 229 млн грн крупнейшим банком Украины, проходившим в деле об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Помимо этого, при ГФС начал работу Офис эффективного взаимодействия с бизнесом, внедряющий дополнительные механизмы для координации действий и налаживания диалога между бизнес-средой и госорганами, а также способствующий реализации программ по улучшению условий ведения бизнеса в Украине.

Напомним, Вадим Мельник, возглавляющий ГФС с декабря 2020 года, является соавтором концепции нового органа по борьбе с экономической преступностью (БЭБ), деятельность которого основывается на ILP (Intelligence Led Policing), криминальном анализе и риск-ориентированной модели.