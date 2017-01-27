На велосипеді у майбутнє: що отримали Veliki.ua від конкурсу CEO4U

Володимир Лавренчук є одним із найвпливовіших і найшанованіших банкірів в Україні. У 2015 році він був названий "Банкіром року" за версією Delo.UA. Крім того, Володимир є віце-президентом Європейської Бізнес Асоціації.

Він очолює Райффайзен Банк Аваль уже 11 років. За цей час змінювались як власники банку, так і ринкові умови — банківська система пережила не одну кризу. Проте Райффайзен Банк Аваль завжди намагався нести європейські стандарти в банківський бізнес. За останні роки Володимир Лавренчук декілька разів отримував запрошення піти в уряд, проте завжди відмовлявся. У своєму інтерв"ю він відзначав, що галузь роботи менті, із котрим він хотів би працювати, не має значення, адже усі підприємці заслуговують на повагу, бо свій бізнес — це сміливий крок.

Втім, переглянувши з десяток анкет підприємців, Володимир обрав компанію Veliki Олексія Кушки. "Я киянин, маю багато друзів, які ініціюють активності і які бажають змінити Київ на місто для людей. Одні створюють Країну Мрій, а хтось змагається за велосипедні доріжки. І це складно. І їм найскладніше в цій бюрократії, бо це не лише бізнес і прибутки, а й бажання змінити місто на краще", — обґрунтовував свій вибір очільник Райффайзен Банку Аваль. За його переконанням, компанія Кушки робить не тільки бізнес, а й добру справу — змінює Київ, тому важливо, щоб Veliki були підтримані.

Компанія Veliki займається прокатом, сервісом і продажем велосипедів. Крім того, Олексій Кушка ­– один з активістів розвитку велосипедної інфраструктури в країні. Ця компанія першою почала популяризувати культуру велопрогулянок. Цікаво, що бізнес з'явився з негативного клієнтського досвіду, після чого Олексій Кушка вирішив самостійно зайнятися прокатом велосипедів. Починалось усе як пункт прокату в гаражі, а зараз Veliki — всеукраїнська мережа франчайзингу. У конкурс Олексій прийшов, щоб отримати поради в ментора щодо того, як реструктуризувати компанію, перебудувати її і перезавантажити, переналаштувати на нові горизонти продовжуючи слідувати глобальної мети.

Кілька місяців тому ментор і менті нарешті зустрілись. Володимир розповів про банк і його трансформації, про себе і свою любов до велосипеда як транспорту, а також про захоплення музикою, яку він не тільки слухає, а й створює сам. Олексій розповів, як народилася ідея проекту велопроката і велопарковок, як це швидше хобі перетворилося в основний вид діяльності і стало бізнесом. Володимир гідно оцінив і масштаб і амбіції підприємців і дав їм ряд коментарів. Редакція поцікавилася в учасників їх враженням від спільної роботи.

Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль

Які ви побачили відмінності у спілкуванні із малим та великим бізнесом? Та які цілі перед собою ставив ваш менті — стратегічні чи прикладні?

Мене дуже приємно вразив (але, відверто кажучи, я не був дуже здивований) той факт, що і стратегічні, і прикладні завдання добре структуровані, взаємно пов"язані та є вдало обґрунтованими, з хорошим рівнем аргументації. Мало що можна було додати стосовно стратегічних оцінок та напрямків розвитку.

Треба відзначити, що обізнаність менеджменту компанії щодо деталей бізнесу є значно кращою і більшою, ніж у великих компаніях, і це очевидний фактор. Але, з іншого боку, і звичка брати більше, або іншими словами, менше прораховувати ризики тих чи інших стратегій є помітною також. Представники малого бізнесу більше схильні до ризикованих кроків.

Щодо якості інформаційної системи управління, то вона менш представлена, на відміну від великих компаній. У них аналітична база даних є кращою, але це, відповідно, і коштує дорожче.

Чого бракує українським підприємцям?

1) Грошей.

2) Стимулів. Моє бачення таке, що більша частина проектів є соціально необхідними, виробляють соціальні продукти або сервіс. Але сьогодні держава робить преференції для отримання послуг від великих компаній і, на жаль, не робить ніяких кроків для стимулювання розвитку бізнесу малих та середніх підприємств. Іноді поводячись з ними, як з речами меншої вартості.

Що корисного ви отримали під час спілкування з малим бізнесом?

Основний висновок: нам, банку, в якому я працюю, є багато причин надавати більше фінансових послуг. І одна з головних — це якість менеджменту. Висока відповідальність, ясність стратегій, соціальна важливість і додана вартість та попит, які вони створюють. Це великий респект. Я вважаю, що банки могли би бути активнішими — в малому бізнесі не так багато ризику, як здається на відстані.

Що потрібно зробити, щоб в Україні було більше успішних підприємців?

Треба відновити довіру до державних інституцій, через які створюються умови рівної конкуренції та мотивації. Мені видається, що треба дати не просто більше, а значно більше сигналів респекту до малого підприємництва з боку державних інституцій. А саме — не тільки в частині адміністрування, але і в частині державних закупівель на товари і послуги, що виробляються малим підприємництвом, як з державних, так і з місцевих бюджетів. Отже, необхідно розробити стимули, а можливо на якийсь період часу і преференції, на підвищення можливості реалізації їхньої продукції. З такими стимулами і державним запитом на малий бізнес, безумовно, прийде і дешеве фінансування.

Олексій Кушка, засновник компанії Veliki.ua

Які корисні інсайти ви отримали в проекті?

Інсайтом можна називати досвід, про який розповів наш ментор. Інформація по ситуації схожа з нашою, а з вуст "бувалого" авторитетного фахівця звучить як керівництво до дії. Зрозуміли, на якому "світлі" економічна ситуація в країні, і що нас (країну) чекає найближчим часом. З економічної точки зору — відкриваються перспективи. Недавні "банкопади" насправді дають оздоровчий ефект, і це дасть можливість бізнесу отримати правильні кредити за нормальними ставками і взагалі доступ до них. А це розвиток!

Чи є вже якийсь результат впровадження отриманих порад у вашому бізнесі? Розкажіть про зміни докладно.

Швидко впровадити не вийшло, процес дещо розтягнутий в часі, але ми дійсно завдяки порадам скорочуємо масштаб там, де наш бізнес малоприбутковий або несе навіть функцію занадто важкого "якоря" для судна, яке намагається вийти на правильний маневр у вируючих водах економічної ситуації в країні.

Чи переосмислили ви свої завдання після зустрічі з ментором?

Ми хотіли скоротити наші неприбуткові "підрозділи" і, завдяки Володимиру Миколайовичу, підтвердили правильність курсу. Впевнилися на прикладах, які він навів, у перспективах, які можуть відкритися після оптимізації. Склали попередній план дій і зараз заглиблюємося в деталі і розписуємо їх.

Який досвід ви хотіли б запозичити у великого бізнесу?

Швидше B2B досвід. У нас є перспективні напрямки, на яких ми згідно з планом робимо акцент, відповідно, нове поле вимагає нових кадрів і сил.

Які поради ви можете дати іншим підприємцям?

У кожного ситуація своя, але з універсального, вічного, порада така: малий і середній бізнес і є сила, яка може поміняти щось в цій країні. Скільки б не говорили, що нам погано або нас тиснуть та заходи щодо нас драконівські, ми все одно встаємо і працюємо на благо наших сімей, на благо наших клієнтів. Але є велике "але"! Не всі чесні по відношенню до держави, тобто й один до одного і до самого себе. Я вважаю що ми повинні працювати по совісті і по закону. Платити податки — це нормально. Коли ти чесно заплатив податок державі, а не хабар чиновнику, ти і вимагати будеш по-іншому. Уявіть, що ви купуєте в магазині якісний хліб, а продавець дає черствий, зіпсований. Що ми робимо? Вимагаємо або грошей назад, або дати інший, свіжий, або пишемо скаргу адміністратору магазину та вимагаємо пояснень. Так і з державою. Ти чесно заплатив за послугу безпеки, за чистку вулиці, за можливість їздити по дорогах — вимагай якість! Інакше нарікай на себе.

Розкажіть трохи про свої враження від конкурсу СЕО4U і проекту Unlimit Ukraine. Що вам сподобалось? Чи будете ви брати участь в подальших активностях?

Враження найпозитивніші. Це реальна можливість зустрітися з досвідченими людьми, у яких є чому повчитися, встановити корисні зв'язки або завести дружбу. Проект дає унікальну можливість оцінити свій бізнес холодним розумом, отримати додаткові правильні підказки та напрямки розвитку. Можливо, навіть залучити ресурси, в тому числі консультації профільних фахівців, на які у тебе банально може не вистачати ні часу, ні ресурсів. Безумовно, буду радий брати участь як учень і, можливо, як помічник.