Олег Филишин и его команда Brand People вошли в ТОП-100 выдающихся людей и брендов Украины

В Одессе состоялись Национальный Форум Made In Ukraine и Премия The Best Of Ukraine.



В рамках мероприятия Олег Филишин — основатель первого в Украине сообщества публичных людей BRAND PEOPLE, продюсер, наставник звезд шоу-бизнеса, политиков, популярных блогеров, бизнесменов по вопросам медийности, вошёл в ТОП-100 выдающихся людей и брендов Украины по версии первого национального рейтинга Made In Ukraine.



Кроме того, Олег стал спикером форума. Он поделился опытом многочисленного общения, взаимодействия с публичными людьми, звездами и политиками. Рассказал о том, как стать лидером мнений в своей нише и построить бизнес на собственном имени. И почему важны узнаваемость и доверие аудитории, а не количество подписчиков в социальных сетях.

Главной составляющей успеха Олег назвал сам продукт. Он обосновывает это тем, что из-за большого желания многих стать блогерами и публичными личностями у людей возникает недоверие к ним. А ничто так не способствует доверию и не укрепляет репутацию, как сильный продукт за плечами.



При первом знакомстве аудитории важно понять, чем человек занимается, за что ему потенциально могут платить деньги. Продуктом может быть что угодно: консультация, услуга, товар, курс или сервис.





Олег с командой в формате кемпов или в индивидуальной работе помогают клиентам отыскать свой продукт, упаковать его и подать аудитории с нуля. Для этого они глубоко анализируют личность и возможности монетизации, после чего приступают к работе с ней. Главные критерии: потенциальная прибыльность самого продукта, возможность масштабирования и любовь к нему самого клиента.





Так команда BRAND PEOPLE создает не только лидеров мнений, но и уникальные услуги, товары, предложения в десятках различных отраслей. Их глобальная миссия — дать Украине, а в перспективе и миру, сильных лидеров мнений с не менее сильными продуктами.





Олег также подметил в своем выступлении, что талант и профессионализм вторичны. Не все обладающие этими качествами становятся успешными. Каждому, кто стремится к узнаваемости, стоит учитывать потребности рынка и адаптироваться.



Задача любого нового лидера мнений — заинтересовать и сохранить к себе внимание вне зависимости от сферы занятости. Сейчас аудитории необходим персонаж — человек, вызывающий эмоции. Запоминается тот, у кого есть история, большая идея. А образ должен быть честным и аутентичным.



Спикер также отметил, что в социальных сетях фокус стоит делать не на подписчиках, а на узнаваемости. Алгоритмы изменились. Накрутка теперь не работает. Поэтому самый эффективный способ повышения узнаваемости — коллаборации с другими лидерами мнения и брендами. Чем больше лидер мнений появляется на глазах аудитории, тем быстрее запомнится и вызовет к себе интерес, а затем получит и органические подписки.



Кому это нужно? Тем, кому важно доверие со стороны аудитории. Ведь уровень успеха человека в XXI веке определяется тем, сколько людей о нем знают. Главная идея и социальная миссия Олега и BRAND PEOPLE в том, чтобы неизвестных гениев было меньше. Своей работой они дают каждому талантливому человеку все необходимые инструменты, возможности, знания и связи, чтобы громко о себе заявить.





Олег Филишин стал самым молодым лауреатом на форуме в ряду с основателями известных компаний, ТОП-экспертами рынка и политическими деятелями. Оценка и отбор осуществлялись 24 независимыми экспертами, в том числе Европейской ассоциацией.

Ольга Велищук