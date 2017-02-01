Сладкие советы: чему научил CEO MARS Украина основателя Ranenko

Генеральный директор MARS Украина Михаил Мельничук начал свою карьеру в "Крафт Фудз Украина", где в маркетинге развивал основные шоколадные бренды компании. Вот уже 13 лет работает в компании MARS, долгое время проработал руководителем отдела маркетинга шоколадной категории в России. Последние два года возглавляет бизнес MARS Украина. В конкурс CEO4U проекта Unlimit Ukraine он пришел в качестве ментора, так как миссия проекта — помочь малому и среднему бизнесу стать ярче и сильнее — созвучна внутренним установкам Михаила.

В качестве менти СЕО MARS Украина выбрал социально ответственный бизнес Александры Балясной — Раненько. Это первый украинский производитель товаров для преждевременно рожденных детей: укладок, позиционеров, одежды. В конкурс CEO4U Александра пришла, чтобы понять, как разграничить социальную и бизнес-составляющие в компании и как построить модель работы, чтобы не прослыть благотворительным фондом.

Месяц назад Михаил и Александра встретились, чтобы обсудить бизнес-вопросы менти. Спустя некоторое время мы попросили их поделиться своими впечатлениями от сотрудничества, которое будет продолжаться и в дальнейшем.

Михаил Мельничук, генеральный директор MARS Украина

Какие отличия вы видите при общении с представителями крупного и малого бизнеса?

С точки зрения вызовов, с которыми сталкивается бизнес любого масштаба, я бы не говорил про наличие фундаментальных отличий. Перед всеми нами стоят одни и те же вопросы: как завоевывать потребителей, какие каналы продаж использовать, какой ассортимент и количество брендов нужны для охвата наибольшего количества потребителей, как построить эффективный бизнес-процесс.

Тем не менее, безусловно, у малого бизнеса есть своя специфика. Например, наличие ресурсов. Будучи владельцем малого бизнеса, человеку нужно не только управлять им, но зачастую приходится глубоко погружаться в операционную деятельность, вовлекаться во все, выполнять несколько функций одновременно. Это вполне естественно. В крупной компании есть разные функции с четкими и зачастую более узкими сферами ответственности и задачами, выделенными командами и необходимыми ресурсами для достижения целей.

Какие стратегические и прикладные задачи ставил перед собой менти?

Стратегическая задача была очень интересной. Как развивать бизнес в чистом виде его коммерческой составляющей, сохраняя его социальную миссию? Как найти баланс между бизнесом и благотворительностью? Надеюсь, что в результате наших обсуждений этих непростых задач Александре удалось найти некоторые новые ответы. Мне было чрезвычайно интересно вовлечься в обсуждение этих больших и актуальных тем.

Чего, по вашему мнению, не хватает украинским предпринимателям?

Прежде всего хочу отметить, что я был приятно удивлен высоким профессиональным уровнем Александры, моей менти, и ее пониманием, как развивать бизнес, как он должен функционировать. Предположу, что ей также помогает ее предыдущий опыт работы в крупных компаниях. По понятным причинам у украинских предпринимателей в основном нет возможности использовать полезный опыт других рынков, у крупного, транснационального бизнеса такая возможность есть. Мы можем учиться на чужих ошибках, перенимать опыт и знания коллег из других рынков, а представители малого бизнеса учатся на своих неудачах, приобретая опыт методом проб и ошибок. Этот путь тоже приводит их позитивным результатам, просто я считаю его более тернистым.

Что вы почерпнули для себя из общения с мелким и средним бизнесом?

Во-первых, профессиональная гордость за конкретного человека и его бизнес. Порадовало, что мы искали ответы на правильно поставленные вопросы, был продуктивный диалог. Во-вторых, человеческая гордость за социальную миссию обсуждаемого бизнеса, за эмоциональную вовлеченность Александры, ее неравнодушие и желание помочь как детям, так и их родителям. Для нее это больше, чем бизнес — это значимая часть ее жизни, можно сказать, миссия.

Что необходимо сделать, чтобы в нашей было больше успешных предпринимателей?

Прежде всего, для успешного предпринимательства в любой стране нужна благоприятная бизнес-среда. Простые, понятные и равные правила для начала любого дела, отсутствие надуманных и ненужных регуляторных барьеров со стороны государства, законодательство, целью которого является стимулирование бизнеса, а не ужесточение контроля над ним.

Для успешных предпринимателей также важно иметь качественное бизнес-образование, доступ к площадкам, форумам, где они могут поделиться своим опытом и научиться новому у более опытных коллег.

Какие остались впечатления от конкурса CEO4U и проекта Unlimit Ukraine?

Впечатления самые позитивные как от проекта в целом, так и от общения с конкретным человеком. Я узнал много нового для себя. Считаю, что данный проект является уникальной платформой, которая дает возможность обменяться полезными знаниями и опытом. Безусловно, такие проекты помогают предпринимателям в Украине, способствуют развитию бизнеса в нашей стране.

Александра Балясная, Раненько

Из полезных инсайтов: этот проект неимоверно мотивирует. Мне кажется, именно это слово уместно для характеристики. Мечтать о чем-то недосягаемом и далеком просто, а вот делать конкретные шаги по достижению поставленных целей намного сложнее. После визита к Михаилу в компанию бизнес выглядит реальнее и понятнее. Ведь он же тоже живой человек, а не персонаж из глянца про успешных СЕО и сам с чего-то начинал — и есть возможность спросить, попросить рекомендацию, уточнить детали. Эта свобода в коммуникации дает некую уверенность в своих силах — ведь если есть сомнение, всегда можно позвонить ментору.

После встречи я стала более собранной и в работе часто задаю себе вопрос: зачем я это делаю, нужно ли это сейчас. Прислушиваюсь и к своим ощущениям, и стараюсь правильно выбирать приоритеты.

Хотелось бы научиться просчитывать риски, уметь видеть глобально и с перспективой развития в 5-10 лет.

Я благодарна проекту за возможности: для тех, кто ищет ответы — они тут есть. Возможность нетворкинга, обмена опытом — это большая помощь. А менторство для меня опыт новый — но я надеюсь, успешный.