В 2016 году налоговики реже судились с бизнесом, но больше отсудили

Количество судебных дел с участием органов Государственной фискальной службы (ГФС) в 2016 году сократилось на 33%, сообщается на веб-сайте ГФС.

"В течение 2016 года количество судебных дел с участием органов ГФС уменьшилось на 42,1 тыс., или на 33%, по сравнению с 2015 годом… Сумма по этим судебным делам увеличилась на 1,5 млрд грн, или на 0,7%", — говорится в сообщении.

"Из общего количества судебных дел, в течение прошлого года находились на рассмотрении в судах различных инстанций, одну из ключевых категорий составляли дела по искам плательщиков в органы ДФС о признании недействительными налоговых уведомлений-решений. За 2016 год на рассмотрении в судах находилось 44,8 тыс. дел на общую сумму 164,2 млрд грн.

Из указанного количества дел судами уже рассмотрено 11,1 тыс. Дел указанной категории на общую сумму 46,8 млрд. грн. Из них в пользу органов ГФС решено 4 тыс. Дел на сумму 24,5 млрд. гривень.

По данным ГФС, по результатам рассмотрения судебных дел в пользу органов ГФС (в том числе в предыдущем периоде) в 2016 году в бюджет уже поступило 2,9 млрд грн.

В сообщении также отмечается уменьшение на 2% по сравнению с 2015 годом количества судебных споров, связанных с обжалованием решений таможен, принятых в связи с осуществлением таможенного контроля и оформлением.

"На 1 января 2017 года на рассмотрении в судах находилось 5,9 тыс. таких дел на общую сумму 2,6 млрд грн. Рассмотрены 2,4 тыс. дел на сумму 751,8 млн грн, из них в пользу таможни ГФС решено 769 дел на сумму 340,2 млн грн", — указывается в сообщении.