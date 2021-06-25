"За 5 місяців до держбюджету повернуто 783 мільйони гривень", — голова ДФС Вадим Мельник

З початку 2021 року фіскальна служба України повернула до бюджету майже 800 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції є надходження коштів до бюджету. Вже з початку 2021 року Державною фіскальною службою України забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн грн. Ця сума відшкодувань за 5 місяців співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період, пише Вадим Мельник



Голова ДФЗ зауважив, що "частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки".



"Створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є нашим пріоритетом, а існування тіні є неприпустимим. Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. ДФС продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", — підкреслив чиновник.