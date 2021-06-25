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60 минут назад

"За 5 місяців до держбюджету повернуто 783 мільйони гривень", — голова ДФС Вадим Мельник

В ДФС запевняють, що створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є пріоритетом, а існування "тіні" є неприпустимим

"За 5 місяців до держбюджету повернуто 783 мільйони гривень", — голова ДФС Вадим Мельник "За 5 місяців до держбюджету повернуто 783 мільйони гривень", — голова ДФС Вадим Мельник

З початку 2021 року фіскальна служба України повернула до бюджету майже 800 мільйонів гривень. 

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник.

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Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції є надходження коштів до бюджету. Вже з початку 2021 року Державною фіскальною службою України забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн грн. Ця сума відшкодувань за 5 місяців співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період, пише Вадим Мельник


Голова ДФЗ зауважив, що "частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки".


"Створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є нашим пріоритетом, а існування тіні є неприпустимим. Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. ДФС продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", — підкреслив чиновник.

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