ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
нотаріус, професія, ринок праці
Професія "Нотаріус". Ілюстрація: Delo.ua
Категорія
Професії
Дата публікації

Нотаріус

Розкрийте роль нотаріуса як ключового гравця у юридичній системі. Дізнайтеся, як його професійні обов'язки допомагають забезпечити законність та надійність правових угод.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Що робить нотаріус

Нотаріус — це юрист, який підставі повноваження від держави та зобов'язані дотримуватися визначених законами процедур та стандартів, займається оформленням і засвідченням документів. 

Основні обов'язки нотаріуса:

  1. Оформлення договорів і угод. 
  2. Підтвердження підписів. 
  3. Засвідчення копій документів. 
  4. Складання звітів і документів, пов'язаних із спадщиною.

Яка зарплата у нотаріуса 

Нотаріус може працювати в нотаріальній конторі або мати приватну підприємницьку діяльність з надання послуг нотаріуса. В Україні нотаріус заробляє від 30 000 грн / міс. Помічники нотаріуса заробляють від 20 000 грн/міс. 

Плюси та мінуси в роботі нотаріуса

Плюси Мінуси
Великий попит на послуги.  Висока відповідальність. 
Можливість приватної практики. Контроль діяльності.
Висока заробітна плата. Залежність від законодавчих регулювань.

Як стати нотаірусом 

Щоб стати і працювати нотаріусом необхідно отримати вищу юридичну освіту. Також треба отримати ліцензію та скласти кваліфікаційний, а також мати високий рівень знання юриспруденції та юридичних документів. Крім того, треба мати стаж роботи у сфері права не менш як 6 років. 

Де вчитися на нотаріуса

Пропонуємо розглянути кілька вищих навчальних закладах, де можна опанувати професію “нотаріус”: 

  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"; 
  • Київський національний університет ім. Т. Шевченка; 
  • Львівський національний університет ім. І. Франка. 

Які навички потрібні для роботи нотаріусом 

Для виконання роботи нотаріусу потрібно мати ряд базових навичок, зокрема: 

  • Глибокі знання юридичних принципів і правових процедур. 
  • Відповідальність і комунікабельність. 
  • Конфіденційність. 
  • Організаційні навички.
Фото 2 — Нотаріус
  • Аналітичні здібності. 
  • Етичні стандарти.

Такі базові навички допоможуть нотаріусу виконувати свої обов'язки та забезпечувати правову безпеку. 