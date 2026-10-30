У Києві за вересень і жовтень скасували та перенесли понад 20 концертів: список артистів

У Києві протягом вересня та жовтня 2026 року скасували або перенесли понад 20 концертних подій. Зміни торкнулися виступів Тіни Кароль, MELOVIN, Віталія Козловського, Pianoбой, Паліндрома та інших артистів. Частину великих шоу, запланованих на листопад, перенесли на 2027 рік. У вересні через Concert.ua оформили понад 2300 повернень квитків на загальну суму 4,1 млн грн. Dilo з’ясувало, які концерти не відбулися за початковим графіком і як безпекові обмеження впливають на організацію масових заходів у столиці.

Серед причин перенесень — погіршення безпекової ситуації, регулярні російські обстріли та обмеження на проведення масових заходів. Водночас не всі скасування пов’язані з безпековими вимогами: в окремих випадках організатори посилалися на технічні причини або не надавали пояснень.

Із 10 вересня в Києві тимчасово обмежили проведення розважальних і спортивних масових заходів просто неба, а також у будівлях і спорудах без укриттів, розрахованих на відповідну кількість учасників. Таке рішення Рада оборони Києва ухвалила 7 вересня. Нові правила проведення культурних заходів у столиці передбачають, що події в приміщеннях можуть відбуватися за умови дотримання встановлених вимог безпеки.

Які великі концерти в Києві перенесли на 2027 рік

Однією з артисток, яка оголосила про перенесення великого сольного шоу, стала Анна Трінчер. Її концерт "Зірочка Палац" мав відбутися 20 листопада 2026 року в київському Палаці спорту. Новою датою визначили 5 червня 2027 року.

Співачка пояснила зміну планів безпековою ситуацією та неможливістю провести шоу такого масштабу в заплановані терміни. Придбані квитки залишаються дійсними на нову дату.

На 2027 рік також перенесли два концерти Альони Омаргалієвої в Палаці спорту. Замість 7 та 8 листопада 2026 року виступи відбудуться 8 та 9 травня 2027 року відповідно. Артистка пояснила рішення регулярними обстрілами столиці та чинними безпековими обмеженнями. Усі раніше придбані квитки залишаються дійсними.

Ще один великий концерт у Палаці спорту переніс VOLKANOV. Виступ, запланований на 14 листопада 2026 року, відбудеться 29 травня 2027 року. За словами співака, організатори отримали повідомлення про неможливість забезпечити укриття, розраховане на всіх учасників заходу.

Які концерти скасували в Києві у вересні та жовтні

За даними квиткового оператора Karabas і повідомленнями організаторів та медіа, серед скасованих подій у столиці були такі:

9 вересня — "Дивні Дива". Музичну програму Musical Slayers на даху ЦУМ скасували.

10 вересня — MELOVIN. Концерт на терасі ТРЦ Gulliver скасували. Публічного пояснення причини в наведених повідомленнях не було.

10 вересня — Sigmund Friends. Джазовий концерт на даху ЦУМ скасували.

11–20 вересня — серія концертів Kyiv Mozart Orchestra. На даху ЦУМ скасували триб’ют-програми Adele & Amy Winehouse, Billie Eilish & Lana Del Rey, Einaudi & Tiersen, Queen, Sting, Hans Zimmer, Imagine Dragons & Coldplay та інші музичні події.

16 вересня — Ladies Night. Vira Kekelia. Виступ на даху ЦУМ скасували.

19 вересня — Тіна Кароль. Шоу "Кохання. Сльози. Маніфест" у Палаці спорту скасували через безпекову ситуацію. Глядачам запропонували повернення коштів або обмін квитків на інші концерти співачки в грудні.

20 вересня — POSITIFF. Сольний концерт у Feels Garden скасували. Організатори назвали технічні причини.

26 вересня — Віталій Козловський. Концерт "На біс" у Палаці "Україна" скасували. Глядачам повідомляли про повернення коштів.

4 жовтня — Krovna. Концерт українського метал-гурту в залі Pop Up скасували.

Для частини подій причини скасування публічно не уточнювали. Тому пов’язувати кожне з них винятково з безпековими обмеженнями некоректно.

Які концерти перенесли: список нових дат

Окрім скасувань, у Києві змінили дати низки виступів. У деяких випадках організатори визначили нові дати, в інших — поки що не повідомили, коли саме відбудуться концерти.

Паліндром: із 3 вересня на 11 жовтня 2026 року. Концерт перенесли до клубу Atlas через повітряні тривоги, обстріли та безпекову ситуацію.

Pianoбой: із 2 вересня на 23 жовтня 2026 року. Замість тераси ТРЦ Gulliver концерт відбувся в клубі Atlas.

"Лос Янковерс": два концерти, заплановані на 3 та 4 жовтня в Lumen Hall, перенесли без оголошення нових дат.

AC/DC Back in Black — Orchestra.VS: концерт, запланований на 3 жовтня в Центрі культури та мистецтв КПІ, перенесли. Нову дату необхідно уточнювати в організаторів або квиткового оператора.

Віталій Лобач: концерт, запланований на 30 жовтня в МЦКМ, позначено як перенесений. Нову дату не встановлено.

Альона Омаргалієва: концерти 7 та 8 листопада 2026 року перенесли на 8 та 9 травня 2027 року.

VOLKANOV: із 14 листопада 2026 року на 29 травня 2027 року. Майданчик — Палац спорту.

Анна Трінчер: із 20 листопада 2026 року на 5 червня 2027 року. Майданчик — Палац спорту.

Інформацію про скасовані та перенесені події квитковий оператор Karabas публікує в окремому реєстрі. Статус заходу та нову дату перед відвідуванням варто додатково перевіряти на сторінці конкретного концерту.

Як змінилися скасування концертів і повернення квитків

За даними Concert.ua, у вересні кількість перенесених подій порівняно з літнім періодом зросла з 31 до 70, а кількість скасованих — із 22 до 62. За цей же час майже втричі збільшилася кількість повернень квитків: через систему компанії оформили понад 2300 повернень на загальну суму 4,1 млн грн.

У жовтні ситуація стабілізувалася, однак не повернулася до літніх показників.

Ці цифри стосуються операцій у системі Concert.ua, а не всього українського концертного ринку. Вони також не означають, що квитки на всі скасовані й перенесені події повернули: значна частина глядачів залишає їх дійсними на нові дати.

За словами CEO Concert.ua Дмитра Феліксова, більшість покупців намагаються зберегти квитки на перенесений концерт. На реакцію аудиторії впливає те, наскільки завчасно організатори повідомляють про зміни. Найбільше невдоволення виникає, коли про скасування оголошують у день події, особливо якщо глядачі вже приїхали на майданчик.

Серед тих, хто все ж оформлює повернення, приблизно половина обирає сертифікат, а інша половина — повернення коштів.

Чому глядачі обережніше купують квитки

Безпекова ситуація впливає не лише на проведення вже запланованих концертів, а й на рішення про купівлю квитків. За спостереженнями Concert.ua, покупці стали обережнішими: частіше відкладають рішення, заздалегідь цікавляться наявністю укриттів і правилами повернення.

Аналіз компанії охопив 54 події в Києві, Львові, Одесі та Дніпрі, на які загалом продали понад 25 тис. квитків. За цими даними, 24,5% продажів припало на останній тиждень перед заходом, а 11,2% — на останні два дні.

Водночас пізню купівлю не можна пояснювати лише звичкою глядачів ухвалювати рішення в останній момент. Частина потенційного попиту може взагалі не реалізуватися через безпекові ризики, фінансові обмеження, втому та невизначеність.

Як повернути гроші за скасований або перенесений концерт

Якщо концерт скасували або перенесли, а глядач не може відвідати його в нову дату, повернення квитка, придбаного через Concert.ua, можна оформити в особистому кабінеті сервісу.

Покупцям доступні два варіанти. Перший — сертифікат на повну вартість квитка, включно із сервісним збором. Його нараховують одразу. Другий — повернення коштів, яке зазвичай триває до 15 днів. Строк залежить, зокрема, від розрахунків із організатором, адже саме він несе фінансові зобов’язання щодо події.

Умови повернення можуть відрізнятися залежно від квиткового оператора та конкретного заходу, тому перед оформленням заявки варто перевірити правила на сторінці придбання квитка.

Чому перенесення концертів створює фінансові ризики для організаторів

Перенесення масштабного виступу означає не лише зміну дати для глядачів, а й додаткові організаційні та фінансові ризики. До проведення шоу організатори витрачають кошти на оренду майданчика, сценічне обладнання, звук, освітлення, костюми, рекламу та оплату роботи команди. Економіка туру також залежить від вартості квитків, витрат на організацію та кількості проданих місць — ці чинники впливають і на заробітки на концертних турах.

У випадку VOLKANOV підготовку до концерту вдалося зберегти для нової дати. За словами співака, це дозволило уникнути втрати частини вкладених ресурсів. Водночас остаточне скасування заходу може призвести до безповоротних витрат, якщо вже оплачені послуги неможливо повернути або використати повторно.

Фінансові наслідки залежать від умов договорів із майданчиками, підрядниками та артистами, а також від можливості перенести вже виконану роботу на іншу дату. Тому не кожне перенесення автоматично означає збитки, однак воно може збільшувати витрати та ускладнювати планування концертного бізнесу.

Подальше проведення великих концертів у столиці залежатиме від безпекової ситуації та здатності організаторів виконувати чинні вимоги. За роз’ясненням Департаменту культури КМДА, за жовтого рівня загрози культурні заходи можуть відбуватися за дотримання встановлених правил. У разі червоного рівня захід не розпочинають або припиняють, якщо він уже триває.