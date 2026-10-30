В Киеве за сентябрь и октябрь отменили и перенесли более 20 концертов: список артистов

В Киеве в течение сентября и октября 2026 отменили или перенесли более 20 концертных событий. Изменения затронули выступления Тины Кароль, MELOVIN, Виталия Козловского, Pianoбой, Палиндрома и других артистов. Часть больших шоу, запланированных на ноябрь, была перенесена на 2027 год. В сентябре через Concert.ua оформили более 2300 возвратов билетов на общую сумму 4,1 млн. грн. Dilo выяснило, какие концерты не состоялись по начальному графику и как ограничения безопасности влияют на организацию массовых мероприятий в столице.

Среди причин перенесений — ухудшение ситуации безопасности, регулярные российские обстрелы и ограничения на проведение массовых мероприятий. В то же время не все отмены связаны с требованиями безопасности: в отдельных случаях организаторы ссылались на технические причины или не давали объяснений.

С 10 сентября в Киеве временно ограничили проведение развлекательных и спортивных массовых мероприятий под открытым небом, а также в зданиях и сооружениях без укрытий, рассчитанных на соответствующее количество участников. Такое решение Совет обороны Киева принял 7 сентября. Новые правила проведения культурных мероприятий в столице предусматривают, что события в помещениях могут происходить при соблюдении установленных требований безопасности.

Какие большие концерты в Киеве перенесли на 2027 год

Одной из артисток, объявившей о переносе большого сольного шоу, стала Анна Тринчер. Ее концерт "Зирочка Палац" должен был состояться 20 ноября 2026 года в киевском Дворце спорта. Новой датой было определено 5 июня 2027 года.

Певица объяснила изменение планов ситуацией с безопасностью и невозможностью провести шоу такого масштаба в запланированные сроки. Приобретенные билеты остаются действительными на новую дату.

В 2027 году также перенесли два концерта Алены Омаргалиевой во Дворце спорта. Вместо 7 и 8 ноября 2026 выступления состоятся 8 и 9 мая 2027 соответственно. Артистка объяснила решение регулярными обстрелами столицы и действующими ограничениями безопасности. Все ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Еще один большой концерт во Дворце спорта перенес Volkanov. Выступление, запланированное на 14 ноября 2026, состоится 29 мая 2027 года. По словам певца, организаторы получили уведомление о невозможности обеспечить укрытие, рассчитанное на всех участников мероприятия.

Какие концерты отменили в Киеве в сентябре и октябре

По данным билетного оператора Karabas и сообщениям организаторов и медиа, среди отмененных событий в столице были:

9 сентября - "Странные Чудеса". Музыкальную программу Musical Slayers на крыше ЦУМ отменили.

10 сентября - MELOVIN. Концерт на террасе ТРЦ Gulliver был отменен. Публичного объяснения причины в указанных сообщениях не было.

10 сентября - Sigmund Friends. Джазовый концерт на крыше ЦУМ был отменен.

11-20 сентября - серия концертов Kyiv Mozart Orchestra. На крыше ЦУМ отменили трибьют-программы Adele & Amy Winehouse, Billie Eilish & Lana Del Rey, Einaudi & Tiersen, Queen, Sting, Hans Zimmer, Imagine Dragons & Coldplay и другие музыкальные события.

16 сентября - Ladies Night. Vira Kekelia. Выступление на крыше ЦУМ было отменено.

19 сентября - Тина Кароль. Шоу "Любовь. Слезы. Манифест" во Дворце спорта отменили из-за ситуации безопасности. Зрителям предложили возврат средств или обмен билетов на другие концерты певицы в декабре.

20 сентября - POSITIFF. Сольный концерт в Feels Garden отменили. Организаторы назвали технические причины.

26 сентября - Виталий Козловский. Концерт "На бис" во Дворце "Украина" был отменен. Зрителям сообщали о возврате средств.

4 октября – Krovna. Концерт украинской металл-группы в зале Pop Up отменили.

Для части событий причину отмены публично не уточняли. Поэтому увязывать каждое из них исключительно с ограничениями безопасности некорректно.

Какие концерты перенесли: список новых дат

Кроме отмен в Киеве изменили даты ряда выступлений. В некоторых случаях организаторы определили новые даты, в других пока не сообщили, когда именно состоятся концерты.

Палиндром: с 3 сентября по 11 октября 2026 года. Концерт перенесли в клуб Atlas из-за воздушных тревог, обстрелов и ситуации безопасности.

Pianoбой: со 2 сентября по 23 октября 2026 года. Вместо террасы ТРЦ Gulliver концерт прошел в клубе Atlas.

"Лос Янковерс": два концерта, запланированных на 3 и 4 октября в Lumen Hall, перенесли без объявления новых дат.

AC/DC Back in Black – Orchestra.VS: концерт, запланированный на 3 октября в Центре культуры и искусств КПИ, перенесли. Новую дату необходимо уточнять у организаторов или билетного оператора.

Виталий Лобач: концерт, запланированный на 30 октября в МЦКИ, отмечен как перенесенный. Новая дата не установлена.

Алена Омаргалиева: концерты 7 и 8 ноября 2026 перенесли на 8 и 9 мая 2027 года.

VOLKANOV: с 14 ноября 2026 года по 29 мая 2027 года. Площадка - Дворец спорта.

Анна Тринчер: с 20 ноября 2026 года по 5 июня 2027 года. Площадка - Дворец спорта.

Информацию об отмененных и перенесенных событиях билетный оператор Karabas публикует в отдельном реестре. Статус мероприятия и новую дату перед посещением следует дополнительно проверять на странице конкретного концерта.

Как изменились отмена концертов и возврат билетов

По данным Concert.ua, в сентябре количество перенесенных событий по сравнению с летним периодом возросло с 31 до 70, а количество отмененных - с 22 до 62. За это же время почти втрое увеличилось количество возвратов билетов: через систему компании оформили более 2300 возвратов на общую сумму 4,1 млн. грн.

В октябре ситуация стабилизировалась, однако не вернулась к летним показателям.

Эти цифры касаются сделок в системе Concert.ua, а не всего украинского концертного рынка. Они также не означают, что билеты на все отмененные и перенесенные события вернули: значительная часть зрителей оставляет их на новые даты.

По словам CEO Concert.ua Дмитрия Феликсова, большинство покупателей пытаются сохранить билеты на перенесенный концерт. На реакцию аудитории влияет то, насколько заблаговременно организаторы сообщают об изменениях. Наибольшее недовольство возникает, когда об отмене объявляют в день происшествия, особенно, если зрители уже приехали на площадку.

Среди тех, кто все же оформляет возврат, примерно половина выбирает сертификат, а другая половина – возврат средств.

Почему зрители осторожнее покупают билеты

Ситуация безопасности влияет не только на проведение уже запланированных концертов, но и на решение о покупке билетов. По наблюдениям Concert.ua, покупатели стали более осторожными: чаще откладывают решения, заранее интересуются наличием укрытий и правилами возврата.

Анализ компании охватил 54 события в Киеве, Львове, Одессе и Днепре, на которые всего продано более 25 тыс. билетов. По этим данным, 24,5% продаж пришлось на последнюю неделю перед мероприятием, а 11,2% — на последние два дня.

В то же время, позднюю покупку нельзя объяснять лишь привычкой зрителей принимать решение в последний момент. Часть потенциального спроса может вообще не реализоваться из-за рисков безопасности, финансовых ограничений, усталости и неопределенности.

Как вернуть деньги за отмененный или перенесенный концерт

Если концерт был отменен или перенесен, а зритель не может посетить его в новую дату, возврат билета, приобретенного через Concert.ua, можно оформить в личном кабинете сервиса.

Покупателям доступны два варианта. Первый — сертификат на полную стоимость билета, включая сервисный сбор. Его насчитывают сразу. Второй — возврат средств, обычно длится до 15 дней. Срок зависит, в частности, от расчетов с организатором, ведь он несет финансовые обязательства по происшествию.

Условия возврата могут отличаться в зависимости от билетного оператора и конкретного мероприятия, поэтому перед оформлением заявки следует проверить правила на странице приобретения билета.

Почему перенос концертов создает финансовые риски для организаторов

Перенос масштабного выступления означает не только изменение даты зрителям, но и дополнительные организационные и финансовые риски. До проведения шоу организаторы тратят средства на аренду площадки, сценическое оборудование, звук, освещение, костюмы, рекламу и оплату работы команды. Экономика тура также зависит от стоимости билетов, расходов на организацию и количества проданных мест – эти факторы влияют и на заработки на концертных турах .

В случае Volkanov подготовку к концерту удалось сохранить для новой даты. По словам певца, это позволило избежать утраты части вложенных ресурсов. В то же время окончательная отмена мероприятия может привести к невозвратным расходам, если уже оплаченные услуги невозможно вернуть или использовать повторно.

Финансовые последствия зависят от условий договоров с площадками, подрядчиками и артистами, а также возможности перенести уже выполненную работу на другую дату. Поэтому не каждый перенос автоматически означает ущерб, однако он может увеличивать расходы и усложнять планирование концертного бизнеса.

Дальнейшее проведение больших концертов в столице будет зависеть от ситуации и способности организаторов выполнять действующие требования. По разъяснению Департамента культуры КГГА, при желтом уровне угрозы культурные мероприятия могут происходить при соблюдении установленных правил. В случае красного уровня мероприятие не начинают или прекращают, если оно уже продолжается.