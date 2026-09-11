Будут ли отменять концерты и спектакли в Киеве во время угрозы: новые правила

В Киеве обновили правила проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий в ходе желтого и красного уровней угрозы.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Культурные мероприятия в Киеве во время угрозы

В Киеве изменились правила проведения массовых культурных и развлекательных мероприятий во время желтого и красного уровней угрозы. При желтом уровне концерты, представления и другие события могут проходить при условии соблюдения требований безопасности и наличия доступного укрытия.

Если в городе устанавливается красный уровень угрозы, новые мероприятия проводить нельзя. Начавшиеся события должны прекратить, а людей - организованно направить к укрытию.

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины от 4 сентября 2026 г. № 1092, приказом Министерства культуры Украины от 9 сентября 2026 г. № 1095 и решением Совета обороны Киева от 7 сентября 2026 г. № 5.

Что меняется для заведений культуры

При желтом уровне угрозы учреждения культуры могут проводить массовые мероприятия, если на их территории или непосредственно в здании есть укрытие, способное вместить работников, посетителей и участников события.

При этом должны соблюдаться требования безопасности и рекомендации Министерства культуры.

Если собственного укрытия нет, заведение может работать на желтом уровне по согласованию с трудовым коллективом в пределах переходного периода, определенного правительственным постановлением.

В таком случае руководитель должен определить доступное укрытие и обеспечить возможность своевременного ухода людей из помещения в случае возникновения угрозы.

Решение о проведении или продлении мероприятия принимается с учетом нескольких факторов. Среди них – наличие и емкость укрытия, доступ к нему и маршруты движения, а также возможность безопасно вывести людей из помещения.

Что происходит во время красного уровня

При красном уровне угрозы еще не начавшееся мероприятие не проводят. Если событие уже продолжается, его должны прекратить.

После этого посетителей, участников и работников организованно выводят из помещения для перехода в определенное укрытие.

Посетителей должны заранее уведомить месторасположение укрытия и порядок действий в случае возникновения угрозы. Если уровень опасности меняется уже во время мероприятия, собравшимся должны сообщить о ситуации и последующем порядке действий.

Что должны сделать руководители

Руководители учреждений культуры должны проверить готовность укрытий и маршрутов к ним, определить ответственных за мониторинг уровня угрозы и организацию выхода людей.

Также они должны обновить внутренние алгоритмы действий в случае возникновения опасности.

Ранее о продолжении работы по расширенным правилам безопасности во время "желтого" уровня сообщал и McDonald's в Украине.

Напомним, 3 сентября Кабинет министров принял решения, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

Среди прочего, правительство ввело два уровня воздушной тревоги – "желтый" и "красный". Он рекомендовал властям Киева обеспечить полную работу метро при "желтом" уровне.

7 сентября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что изменения транспорта начнут работать с 10 сентября.