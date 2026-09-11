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Чи скасовуватимуть концерти та вистави у Києві під час загрози: нові правила

концерт
У Києві оновили правила для культурних заходів: що зміниться під час жовтого та червоного рівнів

У Києві оновили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого та червоного рівнів загрози. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Культурні заходи у Києві під час загрози

У Києві змінили правила проведення масових культурних і розважальних заходів під час жовтого та червоного рівнів загрози. За жовтого рівня концерти, вистави та інші події можуть відбуватися за умови дотримання вимог безпеки та наявності доступного укриття.

Якщо в місті встановлюють червоний рівень загрози, нові заходи проводити не можна. Події, які вже розпочалися, мають припинити, а людей - організовано направити до укриття.

Зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня 2026 року № 1092, наказом Міністерства культури України від 9 вересня 2026 року № 1095 та рішенням Ради оборони Києва від 7 вересня 2026 року № 5.

Що змінюється для закладів культури

За жовтого рівня загрози заклади культури можуть проводити масові заходи, якщо на їхній території або безпосередньо в будівлі є укриття, яке здатне вмістити працівників, відвідувачів та учасників події.

При цьому мають бути дотримані вимоги безпеки та рекомендації Міністерства культури.

Якщо власного укриття немає, заклад може працювати під час жовтого рівня за погодженням із трудовим колективом у межах перехідного періоду, визначеного урядовою постановою.

У такому випадку керівник повинен визначити доступне укриття та забезпечити можливість своєчасного виходу людей із приміщення у разі виникнення загрози.

Рішення про проведення або продовження заходу ухвалюють з урахуванням кількох факторів. Серед них — наявність і місткість укриття, доступ до нього та маршрути руху, а також можливість безпечно вивести людей із приміщення.

Що відбувається під час червоного рівня

За червоного рівня загрози захід, який ще не розпочався, не проводять. Якщо подія вже триває, її мають припинити.

Після цього відвідувачів, учасників та працівників організовано виводять із приміщення для переходу до визначеного укриття.

Відвідувачів мають заздалегідь поінформувати про місце розташування укриття та порядок дій у разі виникнення загрози. Якщо рівень небезпеки змінюється вже під час заходу, присутнім повинні повідомити про ситуацію та подальший порядок дій.

Що мають зробити керівники

Керівники закладів культури повинні перевірити готовність укриттів і маршрутів до них, визначити відповідальних за моніторинг рівня загрози та організацію виходу людей.

Також вони мають оновити внутрішні алгоритми дій на випадок виникнення небезпеки.

Раніше про продовження роботи за розширеними правилами безпеки під час "жовтого" рівня повідомляв і McDonald's в Україні.

Нагадаємо, 3 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

З-поміж іншого, уряд запровадив два рівні повітряної тривоги – "жовтий" і "червоний". Він рекомендував владі Києва забезпечити повну роботу метро за "жовтого" рівня.

7 вересня мер столиці  Віталій Кличко повідомив, що зміни стосовно транспорту почнуть працювати з 10 вересня.

Автор:
Ольга Опенько

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