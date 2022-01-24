Elden Ring — под угрозой переноса? Кто подрывает доверие к самой ожидаемой игре 2022 года и при чем здесь теории заговора

Японская компания FromSoftware — одна из самых уважаемых студий по созданию компьютерных игр в мире. Ее продукты отлично продаются и регулярно получают награды, а геймеры относятся к ним с благоговейным трепетом. Но недавно их новая игра Elden Ring, она должна выйти в феврале этого года, оказалась в опасности.

Размах проблемы не будет понятен без контекста. Поэтому для начала немного справочной информации. FromSoftware известна тем, что создала отдельный жанр игр — souls-like. У него есть ряд неотъемлемых атрибутов: циклопического размера боссы; комплексная, глубоко закопанная в описания предметов история; невыносимая сложность для большинства рядовых игроков. Даже страшно представить, сколько из-за этой сложности было сломано геймпадов и клавиатур.

Жанр souls-like породила игра 2009 года Demon's Souls. Потом появились культовая трилогия Dark Souls, викторианский Bloodborne и Sekiro:Shadows Die Twice, получивший статус игры года в 2019-м. Разработчики меняли декорации, локации, истории, главных героев, злодеев, но ключевые атрибуты "соулслайков" оставались неизменными.

Очередной жемчужиной жанра должна стать Elden Ring — новое темное фэнтези в открытом мире. В игре можно будет пойти куда угодно и уже там найти проблем на свой джойстик. Над Elden Ring студия работает с 2017-го и два последних года она удостаивалась премии "Самая ожидаемая игра". Ажиотаж вокруг нового детища FromSoftware подогревается еще и тем, что над историей работал сам Джордж Мартин. Да, тот самый создатель мира "Игры престолов".

В декабре я уже рассказывал, что на игре планируют заработать в первый месяц около $300 млн. Вернее, планировали — "Фромы", возможно, столкнулись с самой крупной проблемой в своей истории. У их игр есть еще одна отличительная черта — возможность мультиплеера. Игрок может призвать друга, если прохождение оказалось слишком сложным. А если одного друга не хватает, можно пригласить двоих. Более того, игры FromSoftware позволяют игрокам сойтись в полноценной дуэли.

И вот какая проблема. В пятницу, 20 января, на Reddit появился пост, в котором поклонники серии рассказывали о новом эксплоите для игроков на персональных компьютерах. Оказывается, что "вторгаясь" в ваш мир, посторонний человек может запустить на компьютере все, что угодно — вирусы, собственный код, программы для похищения данных. При определенной сноровке можно даже майнить криптовалюты.

Особенно уязвимыми оказались игроки в Dark Souls 3 — в этой игре, если руками не отключить интернет, к вам могут вторгнуться в любой локации и в любое время. Новость вызвала в сети панику. В цифровом магазине Steam даже

PSA - DARK SOULS 3 - PC#DarkSouls3 #DarkSouls



Hey folks



On PC there is a new, very serious exploit plaguing Dark Souls 3 which can cause lasting damage to your computer.



This could brick your PC, let your login information be shared, or execute programs in the background. 1/? — SkeleMann (@SkeleMann) January 22, 2022

Разработчики отреагировали достаточно быстро — объявили о сборе команды оперативного реагирования и отключили сервера игры. Помимо этого они обновили систему Blue Sentinel, которая отслеживала читеров. Однако полностью это не исправит ситуации. Во-первых , "Синий Страж" установлен далеко не у всех. Во-вторых , античит-система защитить только от конкретной уязвимости. Но, похоже, у проблемы системный характер и ее нужно исправлять отдельным патчем.

PvP servers for Dark Souls 3, Dark Souls 2, and Dark Souls: Remastered have been temporarily deactivated to allow the team to investigate recent reports of an issue with online services.

Servers for Dark Souls: PtDE will join them shortly.



We apologize for this inconvenience. — Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 23, 2022

Создание такого обновления сейчас может оказаться предельно сложной задачей для студии — силы FromSoftware брошены на подготовку к запуску Elden Ring. Новинка также оказалась в зоне риска и некоторые пользователи Reddit не исключают, что уязвимость перекочевала и в новую игру. Ее функционал тоже позволяет призывать друзей и устраивать неожиданные дуэли.

Назвать проблему не самым приятным запуском промо-компании нового игрового блокбастера — несколько преуменьшить ее масштаб. Elden Ring, как это принято говорить, уже "ушла на золото". То есть создан мастер-диск, с которого печатают физические копии. Но даже в этом случае возможны переносы, если разработчики обнаружат уязвимость. А переносы это всегда упущенная прибыль.

Вряд ли такой сценарий отпугнет "ядерных" фанатов жанра — даже ремастер Demon's Souls 2020 года, который контентно мало чем отличается от игры 2009 года, всего за год разошелся тиражом в 1,4 млн штук. Аудитория FromSoftware максимально лояльна к бренду и готова ждать новую игру "Фромов" годами.

Но только за счет этих игроков $300 млн не заработать. По нынешним ценам, это примерно пять миллионов копий. Для сравнения — Bloodborne, вышедший в марте 2015-го, за месяц разошелся тиражом в чуть больше миллиона копий. Dark Souls 3, вышедший в апреле 2016 года, — за тоже время достиг отметки в три миллиона. Sekiro: Shadows Die Twice набрал 5 млн за год.

После истории с уязвимостью у Elden Ring заметно снизились шансы получить столько же всего за месяц. Продажам игры поможет все, что маркетологи смогут написать на коробке игры, а фраза "с помощью нашей игры ваш компьютер взломают" вряд ли добавит привлекательности продукту.

Особенно в среде рядовых геймеров, у которых нет каких-либо чувств к франшизе Dark Souls. Кто захочет устанавливать игру, через которую хакер заставит твой компьютер майнить криптовалюты? Кто захочет устанавливать игру, через которую могут утащить данные твоей банковской карты? Кто захочет устанавливать игру, из-за которой с твоей почты будет рассылаться спам?

С другой стороны, эта история любопытна с точки зрения теорий заговора, которые геймерское сообщество очень любит. Вот пример недавний случай — самой громкой игровой новостью января стала покупка корпорацией Microsoft разработчика Activision Blizzard почти за $70 млрд. Это крупнейшая сделка в истории как Microsoft, так и игровой индустрии. Однако сумма могла быть заметно больше.

Весь 2021 год Activision Blizzard трясло от скандалов, о которых я не однократно писал. Компанией заинтересовались власти США, а журналисты выяснили — десятилетиями там царила токсичная атмосфера и дискриминация женщин. Доходило, якобы, даже до самоубийств. В итоге AB перестала считаться самой дорогой компанией по разработке игр в мире и потеряла, по разным оценкам, от 15 до 20 миллиардов долларов своей капитализации.

В игровой среде закономерно родилась мысль — а что если все скандалы вокруг Activision Blizzard были запущены искусственно? Что если кто-то подтолкнул журналистов престижных изданий к историям о домогательствах и дискриминации? Что если кто-то нарочно "уронил" капитализацию игрового гиганта, чтобы позже выкупить его чуть по более приемлемой цене?

Аналогичная логика может работать и в ситуации с Elden Ring. Среду разработчиков игр принято считать прогрессивной и лояльной как к потребителям, так к другим компаниями на рынке. Студии всеми силами пытаются сформировать себе имидж этаких мастеров современных развлечений, дистанцируясь от факта зарабатывания денег.

Даже о планируемых результатах они говорят не суммами, а количеством выпущенных копий. Мол, смотрите, мы осчастливили пять миллионов человек и не важно, сколько мы на этом заработали. Но логика подсказывает, что внутренних проблем и нездоровой конкуренции между участниками рынка хватает. Иначе индустрию не трясло от регулярных "геймергейтов".

Тогда можно сформулировать следующую гипотезу: почему бы недоброжелателям FromSoftware или даже потенциальным ее покупателям, не рассказать о жутком баге, который угрожает всем игрокам на персональных компьютерах? При чем сделать это всего за пять недель до выхода ее очередного блокбастера, чтобы студия не смогла порадовать своих инвесторов финансовых результатами.

И не важно, что игра, в которой нашли баг, выпущена шесть лет назад. Не важно, что за это время ее купило десять миллионов человек из которых кто-то за это время наверняка бы заметил внешнее вмешательство. Главное — раскрутить скандальную историю через социальную площадку, на которой кормятся новостями игровые СМИ.

Конечно, все это больше смахивает на конспирологию. В Activision Blizzard действительно долгое время была не очень здоровая атмосфера — об этом не стесняются говорить как нынешние, так и бывшие ее сотрудники. А игры FromSoftware выходят на самых популярных сегодня игровых платформах. И неудивительно, что где-то просачиваются критические ошибки.

Но даже с учетом этих фактов нельзя забывать о том, что игровая индустрия, размер которой в 2021 году достиг $180 млрд, и дальше продолжит обрастать скандалами. А вместе с ними будет все меньше восприниматься сказочным полем чудес, на котором урожай убирают чистые помыслами альтруисты без желания заработать на потребителях своих продуктов.