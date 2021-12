Украинский дизайнер Ксения Шнайдер получила международную премию от зоозащитной организации за «веганские джинсы», а итальянский Miomojo - за сумку из «яблочной кожи»

Украинский бренд Ksenia Schnaider получил награду Vegan Fashion Award 2021 в номинации "Лучший стиль джинсов" от зоозащитной организации PETA Germany. Эту премию вручают дизайнерам за стильную, инновационную, экологичную и веганскую одежду

Международную премию Vegan Fashion Award 2021, организованную PETA Germany (People for the Ethical Treatment of Animals / «Люди за этичное отношение к животным»), в этом году вручили в 15 номинациях. Среди победителей как известные бренды (Karl Lagerfeld, Ethletic и Airpaq), так и молодые, в том числе Beclar, Nina Rein и украинский бренд Ksenia Schnaider, сообщают организаторы премии.

В этом году в восьмой раз награду Vegan Fashion Award вручали дизайнерам, которые производят одежду, обувь, аксессуары без сырья животного происхождения, таких как кожа, шерсть, пух, мех или шелк.

"Лучший стиль джинсов" - модель украинского бренда Ksenia Schnaider

Дизайнеров Ксению и Антона Шнайдеров, основателей деним-бренда, наградили за модель джинсов Reworked Diagonal Patchwork Wide Jeans, созданных в recycling-технике.

Бренд специализируется на создании модной джинсовой одежды их старых вещей. По словам дизайнеров, в месяц они перерабатывают 500 пар джинсов (это около 5 тонн в год) и производят около 3 тысяч переработанных изделий. «Каждая переделанная вещь собирается индивидуально и поэтому является единственной в своем роде», — отмечают они. Джинсы и куртки от Ksenia Schnaider представлены в 70 магазинах мира.

Дизайнеры применяют ресайклинг не только для денима. Весной этого года вместе с брендом Have A Rest они создали чемодан, корпус которого частично изготовлен из переработанных пластиковых бутылок.

Чемодан Ksenia Schnaider х Have A Rest частично изготовлен из переработанных пластиковых бутылок

В этом году Ксения и Антон Шнайдеры получили награду Best Fashion Awards, которую вручают лидерам украинской fashion-индустрии в номинации Sustainable Fashion /«Устойчивая мода».

«Лучшие кроссовки» - модель Hiro II из хлопка и каучука от Ethletic

Лучшими кроссовками 2021 года по версии Vegan Fashion Award 2021 является модель Hiro II бренда Ethletic.

Всю обувь бренд изготавливает из веганского сырья: экологически чистого хлопка и натурального каучука, сертифицированного FSC.

Хлопок компания закупает у мелких фермеров и сертифицирует в соответствии со стандартами Fairtrade. А также все цепочки поставок, через которые проходят этикетные продукты, сертифицированы Fairtrade или FSC.

Fairtrade — общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования. FSC (Forest Stewardship Council / Лесной попечительский совет) — международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и социальной ответственности управления лесами. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экономически эффективное и при этом экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Что такое Fairtrade и FSC (Приховати)

«Лучшая сумка» - модель Giorgia из «яблочной кожи» от Miomojo

Сумка Giorgia из «яблочной кожи» от Miomojo

Экологичный итальянский модный бренд Miomojo наградили за сумку Giorgia, изготовленную ​​из отходов соковой промышленности и переработанных пластиковых бутылок.

Ранее эту награду получали такие крупные бренды, как Giorgio Armani, Stella McCartney и Vivienne Westwood.

Giorgia - это «сумка-ведро», которую можно трансформировать в рюкзак, отрегулировав ручки. Корпус полностью сделан из веганской кожи Apple, а внутренняя подкладка — из переработанных пластиковых бутылок.

Помимо сумок из кожи яблока, Miomojo также делает изделия из экоматериалов из бамбука, конопли, кактусовой кожи и переработанных пластиковых отходов.

Ранее награду PETA за использование веганской кожи получил мексиканский производитель кожи кактуса Desserto, а канадская студия дизайна предметов интерьера Gus Modern получила награду за инновационный дизайн яблочной кожи.

Спрос на вещи, созданные из этичного сырья, растет, веганская мода становится все более актуальной, и пятнадцать брендов-победителей доказывают, что при создании стильной одежды можно обойтись без материалов животного происхождения, отмечают организаторы премии.