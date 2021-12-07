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Украинский дизайнер Ксения Шнайдер получила международную премию от зоозащитной организации за «веганские джинсы», а итальянский Miomojo - за сумку из «яблочной кожи»
Украинский бренд Ksenia Schnaider получил награду Vegan Fashion Award 2021 в номинации "Лучший стиль джинсов" от зоозащитной организации PETA Germany. Эту премию вручают дизайнерам за стильную, инновационную, экологичную и веганскую одежду
Международную премию Vegan Fashion Award 2021, организованную PETA Germany (People for the Ethical Treatment of Animals / «Люди за этичное отношение к животным»), в этом году вручили в 15 номинациях. Среди победителей как известные бренды (Karl Lagerfeld, Ethletic и Airpaq), так и молодые, в том числе Beclar, Nina Rein и украинский бренд Ksenia Schnaider, сообщают организаторы премии.
В этом году в восьмой раз награду Vegan Fashion Award вручали дизайнерам, которые производят одежду, обувь, аксессуары без сырья животного происхождения, таких как кожа, шерсть, пух, мех или шелк.
"Лучший стиль джинсов" - модель украинского бренда Ksenia Schnaider
Дизайнеров Ксению и Антона Шнайдеров, основателей деним-бренда, наградили за модель джинсов Reworked Diagonal Patchwork Wide Jeans, созданных в recycling-технике.
Бренд специализируется на создании модной джинсовой одежды их старых вещей. По словам дизайнеров, в месяц они перерабатывают 500 пар джинсов (это около 5 тонн в год) и производят около 3 тысяч переработанных изделий. «Каждая переделанная вещь собирается индивидуально и поэтому является единственной в своем роде», — отмечают они. Джинсы и куртки от Ksenia Schnaider представлены в 70 магазинах мира.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Дизайнеры применяют ресайклинг не только для денима. Весной этого года вместе с брендом Have A Rest они создали чемодан, корпус которого частично изготовлен из переработанных пластиковых бутылок.
В этом году Ксения и Антон Шнайдеры получили награду Best Fashion Awards, которую вручают лидерам украинской fashion-индустрии в номинации Sustainable Fashion /«Устойчивая мода».
«Лучшие кроссовки» - модель Hiro II из хлопка и каучука от Ethletic
Лучшими кроссовками 2021 года по версии Vegan Fashion Award 2021 является модель Hiro II бренда Ethletic.
Всю обувь бренд изготавливает из веганского сырья: экологически чистого хлопка и натурального каучука, сертифицированного FSC.
Хлопок компания закупает у мелких фермеров и сертифицирует в соответствии со стандартами Fairtrade. А также все цепочки поставок, через которые проходят этикетные продукты, сертифицированы Fairtrade или FSC.
Fairtrade — общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования.
FSC (Forest Stewardship Council / Лесной попечительский совет) — международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и социальной ответственности управления лесами.
Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экономически эффективное и при этом экологически и социально ответственное лесное хозяйство.
«Лучшая сумка» - модель Giorgia из «яблочной кожи» от Miomojo
Экологичный итальянский модный бренд Miomojo наградили за сумку Giorgia, изготовленную из отходов соковой промышленности и переработанных пластиковых бутылок.
Ранее эту награду получали такие крупные бренды, как Giorgio Armani, Stella McCartney и Vivienne Westwood.
Giorgia - это «сумка-ведро», которую можно трансформировать в рюкзак, отрегулировав ручки. Корпус полностью сделан из веганской кожи Apple, а внутренняя подкладка — из переработанных пластиковых бутылок.
Помимо сумок из кожи яблока, Miomojo также делает изделия из экоматериалов из бамбука, конопли, кактусовой кожи и переработанных пластиковых отходов.
Ранее награду PETA за использование веганской кожи получил мексиканский производитель кожи кактуса Desserto, а канадская студия дизайна предметов интерьера Gus Modern получила награду за инновационный дизайн яблочной кожи.
Спрос на вещи, созданные из этичного сырья, растет, веганская мода становится все более актуальной, и пятнадцать брендов-победителей доказывают, что при создании стильной одежды можно обойтись без материалов животного происхождения, отмечают организаторы премии.