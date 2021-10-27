Устойчивое развитие 40 минут назад

Экомода: Украинский бренд Marsala создал босоножки из кактусовой кожи

Украинский бренд обуви Marsala представит первую линейку босоножек из мексиканской кожи Desserto — экологически чистого материала из кактуса нопал

Экокожа из кактусов. Фото: instagram.com/desserto.pelle Экокожа из кактусов. Фото: instagram.com/desserto.pelle
Экокожа из кактусов. Фото: instagram.com/desserto.pelle

Украинский бренд обуви Marsala представит первую линейку босоножек из кожи Desserto — экологически чистого материала из кактуса нопал, сообщает Officiel.

В коллекцию войдут 20 моделей, которые бренд представит весной следующего года.

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Обувь из экокожиБосоножки из кактусовой кожи от бренда Marsala. Фото: officiel-online.com

Как рассказала основательница бренда Marsala дизайнер Мария Маслий, поиском экологичных материалов она с командой занималась четыре года. Пробовали шить обувь из кожи ананасов, но она не подошла им по внешнему виду.

Кожа из кактусов оказалась подходящей для того, чтобы создать не только экологичные, но и красивые и удобные в носке модели босоножек.

Развивая устойчивый бизнес, команда бренда также кастомизирует (настраивает продукцию под запросы конкретного потребителя) большую часть заказов, создает классические дизайны, которые долго не выйдут из моды.

Кто изобрел экокожу из кактусов и как ее делают 

Инновационное решение  —  экокожу из кактусов под названием Deserto — разработали предприниматели из Мексики Адриан Лопес Веларде и Марте Казарез. Впервые она была представлена в 2019 году в Милане на выставке Lineapelle.

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Экокожу изготавливают из кактуса нопал (или опунции). В Мексике растут целые плантации этих кактусов.

Экокожа Deserto — это частично биоразлагаемый материал, который имеет технические характеристики, позволяющие использовать его в качестве альтернативы животной и синтетической коже, которые не являются экологичными, пишет Bored Panda.

Свою идею предприниматели вынашивали восемь лет, изучали европейские разработки — аналоги кожи из яблок и ананасов, из листьев пальмы и мицелия грибов, а затем два года экспериментировали с кактусами, прежде чем получили прочный качественный материал.

кожа из кактусаПроизводства кожи из кактусов. Фото: instagram.com/desserto.pelle

Для производства кожи срезают только зрелые листья растений, не повреждая сами кактусы, новый урожай собирают каждые 6–8 месяцев. Срезанные листья сушатся на солнце в течение 3 дней, затем органическое сырье перерабатывается по запатентованной рецептуре.

По словам изобретателей, эту кожу можно использовать в автомобильной, швейной и мебельной промышленности.

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