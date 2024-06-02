У Японії хакери викрали криптовалюти на суму понад $300 мільйонів

Японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin стала черговою жертвою кібератаки. Зловмисники викрали цифрові активи вартістю щонайменше 48 мільярдів єн (близько $305 мільйонів).

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Про це повідомляє Bitcoin Insider.

Згідно з повідомленням, на криптоплатформі було помічено несанкціонований відтік цифрових активів - із зареєстрованих на ній гаманців "витекли" майже 4503 біткойни, що еквівалентно 48 мільярдам ієн.

Мережевий трекер Whalealert відстежив підозрілу транзакцію через кілька секунд від її початку, після чого біржа призупинила зняття віртуальних валют і розгляд заявок на нові облікові записи.

Декілька користувачів припустили, що це діяв зловмисник.

Платформа запевнила клієнтів, що всі втрачені кошти буде відшкодовано. DMM Bitcoin планує залучити еквівалентну суму втрачених коштів через свою групу компаній.

На даний момент компанія обмежила всі спотові покупки на платформі. Крім того, біржа також повідомила користувачів про те, що виведення коштів в ієнах відбуватиметься повільніше, ніж зазвичай.

Хакерські атаки у Японії

Японським криптовалютним біржам не звикати до зламів, зазначає видання. За останні роки відбулося кілька масштабних атак на платформи, орієнтовані на криптовалюту.

Одна із провідних криптоплатформ у світі Liquid втратила криптовалюту на суму 80 мільйонів доларів внаслідок атаки у серпні 2021 року.

У 2023 році Bitpoint, ще одна японська біржа, втратила криптовалюти на суму 3,5 мільярда єн (32 мільйони доларів).

Найбільша хакерська атака відбулася у 2018 році. Провідна біржа Coincheck втратила криптовалюти на суму 500 мільйонів доларів. На сьогоднішній день це найбільша крипто-орієнтована атака, яка коли-небудь була зареєстрована в країні.

Незважаючи на невдачі, японці продовжують розвивати криптоекономіку. На початку 2024 року Державний пенсійний інвестиційний фонд Японії оголосив про наміри розмістити частину своїх фондів у біткойн.

Додамо, що у 2023 році хакери з Північної Кореї викрали криптовалюти на 600 млн доларів. За словами аналітиків, КНДР проводить зломи, що в середньому в десять разів більш збиткові, ніж атаки, що пов’язані з іншими країнами. Загалом з 2017 року хакери Пхеньяна вкрали криптовалюти на суму майже 3 млрд доларів.

Фото: ua.depositphotos.com