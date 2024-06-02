В Японии хакеры похитили криптовалюты на сумму более $300 миллионов

Японская криптовалютная биржа DMM Bitcoin стала очередной жертвой кибератаки. Злоумышленники похитили цифровые активы стоимостью не менее 48 миллиардов иен (около $305 миллионов).

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Об этом сообщает Bitcoin Insider.

Согласно с сообщением, на криптоплатформе было замечено несанкционированный отток цифровых активов - из зарегистрированных на ней кошельков "утекли" почти 4503 биткойна, что​​ эквивалентно 48 миллиардам иен.

Сетевой трекер Whalealert отследил подозрительную транзакцию через несколько секунд после ее начала, после чего биржа приостановила снятие виртуальных валют и рассмотрение заявок на новые учетные записи.

Несколько пользователей предположили, что это действовал злоумышленник.

Платформа заверила клиентов, что все утраченные средства будут возмещены. DMM Bitcoin планирует привлечь эквивалентную сумму утраченных средств через свою группу компаний.

Сейчас компания ограничила все спотовые покупки на платформе. Кроме того, биржа также сообщила пользователям о том, что вывод средств в иенах будет происходить медленнее обычного.

Хакерские атаки в Японии

Японским криптовалютным биржам не привыкать ко взломам, отмечает издание. За последние годы произошло несколько масштабных атак на платформы, ориентированные на криптовалюту.

Одна из ведущих криптоплатформ в мире Liquid потеряла криптовалюту на сумму 80 миллионов долларов в результате атаки в августе 2021 года.

В 2023 году Bitpoint, еще одна японская биржа, потеряла криптовалюты на сумму 3,5 миллиарда иен (32 миллиона долларов).

Самая большая хакерская атака произошла в 2018 году. Ведущая биржа Coincheck потеряла криптовалюты на сумму 500 миллионов долларов. На сегодняшний день это самая большая криптоориентированная атака, которая когда-либо была зарегистрирована в стране.

Несмотря на неудачи, японцы продолжают развивать криптоэкономику. В начале 2024 года Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии объявил о намерениях разместить часть своих фондов в биткойне.

Добавим, что в 2023 году хакеры из Северной Кореи похитили криптовалюты на 600 млн долларов. По словам аналитиков, КНДР проводит взломы, что в среднем в десять раз убыточнее, чем атаки, связанные с другими странами. В целом с 2017 года хакеры Пхеньяна украли криптовалюты на сумму почти 3 млрд долларов.

Фото: ua.depositphotos.com