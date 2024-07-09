Держаудитслужба додала у систему Prozorro 14 індикаторів ризиків для виявлення порушень під час закупівель

Протягом червня у системі Prozzoro почали працювати 14 нових індикаторів ризиків, які автоматично виявляють закупівлі, що мають ознаки можливих порушень (red flags). Індикатори розроблені та протестовані Держаудитслужбою та ДП "Прозорро" за підтримки Світового банку із залученням громадських експертів.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це заявила голова Державної аудиторської служби України (ДАСУ) Алла Басалаєва.

Вона зауважила, що у системі Prozorro проводиться велика кількість закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. В умовах російської агресії ці обсяги зросли багаторазово, адже Україна посиленими темпами відновлює зруйновані об’єкти та дбає про захист країни.

До того ж моніторинг закупівель є одним з найефективніших інструментів щодо упередження порушень, недопущення зловживань та корупційних проявів та є єдиним контрольним заходом, який працює превентивно.

"Тому постійне удосконалення процесу моніторингу та швидка ідентифікація найбільш ризикових закупівель замовників для Держаудитслужби є пріоритетом", – зазначила голова ДАСУ.

Басалаєва також нагадала, що Стратегією реформування системи публічних закупівель, затвердженої на період до 2026 року, передбачено значне розширення машиночитаних даних в Prozorro, оцифрування тендерної документації та запровадження е-контрактингу. Нововведення дозволить збільшити виявлення кількості red flags на всіх стадіях закупівлі.

За її словами, аудитори постійно наполягали на таких змінах, щоб сумнівні та підозрілі закупівлі виявлялися ще на початкових стадіях, на що завжди зважали міжнародні партнери України.

"Оновлення індикаторів ризиків дозволяє це робити в автоматичному режимі", – наголосила голова Держаудитслужби.

Крім того, посилення контролю у сфері закупівель впливає на зниження корупційних ризиків, покращує управління фінансовими ресурсами.

"Безперечно, такі кроки необхідні Україні для підвищення довіри як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, сприяють розвитку прозорості та відкритості замовників, які проводять закупівлі", – підсумувала голова ДАСУ.