Госаудитслужба добавила в систему Prozorro 14 индикаторов рисков для выявления нарушений при закупках

В течение июня в системе Prozzoro начали работать 14 новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих закупки, имеющие признаки возможных нарушений (red flags). Индикаторы разработаны и протестированы Госаудитслужбой и ГП "Прозорро" при поддержке Всемирного банка с привлечением общественных экспертов.

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Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) Алла Басалаева.

Она отметила, что в системе Prozorro производится большое количество закупок товаров, работ и услуг за государственные средства. В условиях российской агрессии эти объемы выросли многократно, ведь Украина усиленными темпами восстанавливает разрушенные объекты и заботится о защите страны.

К тому же мониторинг закупок является одним из наиболее эффективных инструментов предупреждения нарушений, недопущения злоупотреблений и коррупционных проявлений и является единственным контрольным мероприятием, которое работает превентивно.

"Поэтому постоянное усовершенствование процесса мониторинга и быстрая идентификация наиболее рисковых закупок заказчиков для Госаудитслужбы является приоритетом", – отметила глава ГАСУ.

Басалаева также напомнила, что Стратегией реформирования системы публичных закупок, утвержденной на период до 2026 года, предусмотрено значительное расширение машиночитаемых данных в Prozorro, оцифровка тендерной документации и внедрение е-контрактинга. Нововведение позволит увеличить обнаружение количества red flags на всех стадиях закупки.

По ее словам, аудиторы постоянно настаивали на таких изменениях, чтобы сомнительные и подозрительные закупки проявлялись еще на начальных стадиях, с чем всегда считались международные партнеры Украины.

"Обновление индикаторов рисков позволяет это делать в автоматическом режиме", - подчеркнула глава Госаудитслужбы.

Кроме того, усиление контроля в сфере закупок влияет на снижение коррупционных рисков, улучшает управление финансовыми ресурсами.

"Безусловно, такие шаги необходимы Украине для повышения доверия как внутренних, так и внешних инвесторов, способствуют развитию прозрачности и открытости заказчиков, проводящих закупки", – подытожила глава ГАСУ.