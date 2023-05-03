ФРС після чергового підняття ставки сигналізує про пом’якшення монетарної політики

Федеральна резервна система в середу, 3 травня, підвищила базову процентну ставку на чверть відсоткового пункту до рівня 5%-5,25%. Голова Федеральної резервної системи Джером Павелл під час оголошення рішення дав зрозуміти, що ФРС незабаром може призупинити свою жорстоку монетарну політику.

Про це повідомила британська щоденна газета Financial Times.

Павелл попередив, що нещодавня банківська криза призвели до "ще більш жорстких умов кредитування для домогосподарств і підприємств", що, ймовірно, вплине на економічну діяльність і ринок праці.

"У світлі цих невизначених подій разом із обмеженнями монетарної політики, які ми запровадили, наші майбутні політичні дії залежатимуть від того, як розгортатимуться події", — сказав він.

ФРС підняла ставку до найвищого рівня з середини 2007 року. Там вважають, що хоча інфляція залишається високою, жорсткіші умови кредитування, спричинені нещодавніми потрясіннями в банківській системі, будуть тиснути на економічну активність.

Нагадаємо під час попереднього оголошення рішення про підняття ставки у березні Павелл назвав банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.

У березні ФРС США підвищила процентну ставку на 0,25% — до діапазон від 4,5% до 4,75% річних. У грудні прийняли рішення про підвищення до цільового діапазону 4,25-4,5%, а у вересні - до діапазону 3-3,25% річних.