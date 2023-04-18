Класичний портфель визнали застарілим в сучасних умовах з великою інфляцією

Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock радить відмовитися від класичного портфелю 60/40 на користь державних і приватних інвестицій, а також тактичних утримань облігацій, щоб мати вищі процентні ставки.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Дослідницький підрозділ одного з найбільших в світі менеджерів активів, рекомендує відмовитися від "традиційного інвестиційного підходу" із портфелем, що складається з 60% акцій і 40% фіксованого доходу, і перейти від широкого розподілу до державних акцій та облігацій.

Така стратегія (60/40) була основою для багатьох власників активів протягом понад 30 років. Вона заснована на зворотній кореляції між облігаціями та акціями, та на припущенні, що коли ціна одного зростає, на інший падає.

Але, на думку аналітиків, наразі, коли центральні банки підвищують вартість запозичень, щоб стримати зростання цін, така стратегія може не спрацювати . Зокрема, ФРС США підвищила ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту, назвавши банківську систему "здоровою та стійкою" на тлі банкрутства двох американських банків.

"Ми не бачимо повернення такого ринку акціонерних облігацій. Ми вважаємо, що стратегічні асигнування на п’ять років і далі, побудовані на цих старих припущеннях, не відображають новий світ, у якому ми перебуваємо — реальність, де головні центральні банки підвищують процентні ставки до рецесії, щоб спробувати знизити інфляцію", — йдеться у звіті BlackRock.

Типовий портфель 60/40 скоротився на 16% у 2022 році, що викликало сумніви щодо життєздатності стратегії. Річна прибутковість за десятиліття, що закінчилося в грудні 2022 року, становила 6,1%.

Водночас попередження BlackRock про потенційні недоліки продовження використання балансу 60/40 не відповідає прогнозу його найближчого конкурента Vanguard. Другий за величиною менеджер активів у світі повідомив, що перспективи щодо ефективності глобального портфеля 60/40 протягом наступного десятиліття помітно покращилися.

Нагадаємо, у березні прибутковість дворічних казначейських облігацій впала на один процентний пункт протягом трьох днів, найбільше з 1982 року. Після цього загроза рецесії стала нав’язливою ідеєю Уолл-стріт, вважають аналітики.

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