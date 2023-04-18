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- Внезапно Внезапно
- Категория
- Фондовые рынки
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Классический портфель признан устаревшим в современных условиях с большой инфляцией
Международная инвестиционная компания BlackRock советует отказаться от классического портфеля 60/40 в пользу государственных и частных инвестиций, а также тактических удержаний облигаций, чтобы иметь более высокие процентные ставки.
Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Исследовательское подразделение одного из крупнейших в мире менеджеров активов рекомендует отказаться от "традиционного инвестиционного подхода" с портфелем, состоящего из 60% акций и 40% фиксированного дохода, и перейти от широкого распределения к государственным акциям и облигациям.
Такая стратегия (60/40) была основой для многих владельцев активов более 30 лет. Она основана на обратной корреляции между облигациями и акциями, и предполагает, что когда цена одного растет, другой падает.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Но, по мнению аналитиков, сейчас, когда центральные банки повышают стоимость заимствований, чтобы сдержать рост цен, такая стратегия может не сработать. В частности, ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, назвав банковскую систему "здоровой и стойкой" на фоне банкротства двух американских банков.
"Мы не видим возвращения такого рынка акционерных облигаций. Мы считаем, что стратегические ассигнования на пять лет и дальше, построенные на этих старых предположениях, не отражают новый мир, в котором мы находимся - реальность, где главные центральные банки повышают процентные ставки к рецессии, чтобы попытаться снизить инфляцию", - говорится в отчете BlackRock.
Типичный портфель 60/40 сократился на 16% в 2022 году, что вызвало сомнения в жизнеспособности стратегии. Годовая доходность за десятилетие, закончившееся в декабре 2022 года, составляла 6,1%.
В то же время, предупреждение BlackRock о потенциальных недостатках продолжения использования баланса 60/40 не соответствует прогнозу его ближайшего конкурента Vanguard. Второй по величине менеджер активов в мире сообщил, что перспективы эффективности глобального портфеля 60/40 в течение следующего десятилетия заметно улучшились.
Напомним, в марте доходность двухлетних казначейских облигаций упала на один процентный пункт в течение трех дней, больше всего с 1982 года. После этого угроза рецессии стала навязчивой идеей Уолл-стрит, считают аналитики.
Источник фото: ua.depositphotos.com