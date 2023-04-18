Классический портфель признан устаревшим в современных условиях с большой инфляцией

Международная инвестиционная компания BlackRock советует отказаться от классического портфеля 60/40 в пользу государственных и частных инвестиций, а также тактических удержаний облигаций, чтобы иметь более высокие процентные ставки.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Исследовательское подразделение одного из крупнейших в мире менеджеров активов рекомендует отказаться от "традиционного инвестиционного подхода" с портфелем, состоящего из 60% акций и 40% фиксированного дохода, и перейти от широкого распределения к государственным акциям и облигациям.

Такая стратегия (60/40) была основой для многих владельцев активов более 30 лет. Она основана на обратной корреляции между облигациями и акциями, и предполагает, что когда цена одного растет, другой падает.

Но, по мнению аналитиков, сейчас, когда центральные банки повышают стоимость заимствований, чтобы сдержать рост цен, такая стратегия может не сработать . В частности, ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, назвав банковскую систему "здоровой и стойкой" на фоне банкротства двух американских банков.

"Мы не видим возвращения такого рынка акционерных облигаций. Мы считаем, что стратегические ассигнования на пять лет и дальше, построенные на этих старых предположениях, не отражают новый мир, в котором мы находимся - реальность, где главные центральные банки повышают процентные ставки к рецессии, чтобы попытаться снизить инфляцию", - говорится в отчете BlackRock.

Типичный портфель 60/40 сократился на 16% в 2022 году, что вызвало сомнения в жизнеспособности стратегии. Годовая доходность за десятилетие, закончившееся в декабре 2022 года, составляла 6,1%.

В то же время, предупреждение BlackRock о потенциальных недостатках продолжения использования баланса 60/40 не соответствует прогнозу его ближайшего конкурента Vanguard. Второй по величине менеджер активов в мире сообщил, что перспективы эффективности глобального портфеля 60/40 в течение следующего десятилетия заметно улучшились.

Напомним, в марте доходность двухлетних казначейских облигаций упала на один процентный пункт в течение трех дней, больше всего с 1982 года. После этого угроза рецессии стала навязчивой идеей Уолл-стрит, считают аналитики.

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