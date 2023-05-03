ФРС после очередного поднятия ставки сигнализирует о смягчении монетарной политики

Федеральная резервная система в среду, 3 мая, повысила базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до уровня 5-5,25%. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время оглашения решения дал понять, что ФРС вскоре может приостановить свою жестокую монетарную политику.

Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Пауэлл предупредил, что недавний банковский кризис привел к "еще более жестким условиям кредитования для домохозяйств и предприятий", что, вероятно, повлияет на экономическую деятельность и рынок труда.

"В свете этих неопределенных событий вместе с введенными ограничениями монетарной политики наши будущие политические действия будут зависеть от того, как будут разворачиваться события", — сказал он.

ФРС подняла ставку до самого высокого уровня с середины 2007 года. Там считают, что хотя инфляция остается высокой, более жесткие условия кредитования, вызванные недавними потрясениями в банковской системе, будут оказывать давление на экономическую активность .

Напомним, во время предварительного объявления решения об поднятии ставки в марте Пауэлл назвал банковскую систему "здоровой и устойчивой" на фоне банкротства двух американских банков.

В марте ФРС США повысила процентную ставку на 0,25% - до диапазона от 4,5% до 4,75% годовых. В декабре приняли решение о повышении до целевого диапазона 4,25-4,5%, а в сентябре – до диапазона 3-3,25% годовых.