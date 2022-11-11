Кабмін запровадив новий порядок закупівель одягу та взуття для потреб оборони

Кабінет міністрів змінив порядок здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, ввівши процедури закупівлі товарів легкої промисловості у постачальників, з якими укладено рамкову угоду.

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Як повідомляє Міністерство економіки, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 11 листопада. Згідно ухваленого документу, втрачає чинність постанова №169 від 28 лютого та низка інших рішень уряду.

Зазначається, що таке рішення суттєво розширює можливості українських виробників у галузі легкої промисловості брати участь в оборонзамовленні. У відомстві вказують, що цим досягають одразу кілька важливих цілей.

"По-перше, кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні. По-друге, ми зберігаємо робочі місця, даємо змогу вітчизняному виробнику розвивати та розширювати виробництво. Нарешті, рішення дасть позитивний ефект для економіки в цілому", - зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Ухвалена постанова регламентує здійснення оборонних закупівель для держзамовників у сфері оборони, служб держзамовника тощо. Згідно загальної процедури, держзамовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування видів (процедур) закупівель, визначених законами про оборонні закупівлі та про публічні закупівлі.

За особливою ж процедурою рамкових угод здійснюватимуться закупівлі товарів, вказаних у додатку постанови: одягу, взуття, спальних мішків для потреб оборони тощо. Такий механізм застосовується на закупівлі цих товарів на суму від 200 тисяч гривень.

Згідно нової процедури, замовник зобов’язаний розмістити оголошення про укладання рамкової угоди в вільному доступі в системі електронних закупівель. До угоди протягом її дії (не більше року) або терміну, встановленого замовником, може приєднатися будь-який виробник, що відповідає критеріям.

На першому етапі закупівлі замовник визначає відповідність пропозицій постачальника вказаним в оголошенні про закупівлю вимогам, на другому - проводиться відбір серед постачальників, що приєдналися до угоди, та укладається контракт на постачання з переможцем чи переможцями відбору.

Істотні умови контракту не можуть змінюватися до повного його виконання, окрім в разі змін ціни на товар у зв’язку зі зміною податків та зборів, індексу споживчих цін, курсом валюти, а також зміни місця поставки товару.

При цьому держзамовникам дозволяється до 31 грудня поточного року здійснювати закупівлі товарів, визначених додатком до постанови, без застосування процедур закупівель, передбачених законами про оборонні закупівлі та про публічні закупівлі, а також без застосування нової процедури закупівель за рамковими угодами.