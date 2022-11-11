Кабмин ввел новый порядок закупок одежды и обуви для нужд обороны

Кабинет министров изменил порядок проведения оборонных закупок товаров, работ и услуг в условиях военного положения, введя процедуры закупки товаров легкой промышленности у поставщиков, с которыми заключено рамочное соглашение.

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Как сообщает Министерство экономики, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 11 ноября. Согласно принятому документу, утрачивает силу постановление №169 от 28 февраля и ряд других решений правительства.

Отмечается, что такое решение существенно расширяет возможности украинских производителей в области легкой промышленности по участию в оборонном заказе. В ведомстве указывается, что этим достигается сразу несколько важных целей.

"Во-первых, средства оборонзаказа будут оставаться в Украине. Во-вторых, мы сохраняем рабочие места, даем возможность отечественному производителю развивать и расширять производство. Наконец, решение даст положительный эффект для экономики в целом", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Принятое постановление регламентирует проведение оборонных закупок для госзаказчиков в сфере обороны, служб госзаказчика и так далее. Согласно общей процедуре, госзаказчики осуществляют закупки товаров, работ и услуг без применения видов (процедур) закупок, определенных законами об оборонных закупках и о публичных закупках.

По особой процедуре рамочных соглашений будут осуществляться для нужд обороны закупки товаров, указанных в приложении к постановления: одежды, обуви, спальных мешков и тому подобного. Такой механизм будет применяться для закупки этих товаров на сумму от 200 тысяч гривен.

Согласно новой процедуре, заказчик обязан разместить объявление о заключении рамочного соглашения в свободном доступе в системе электронных закупок. К соглашению в течение его действия (не более года) или срока, установленного заказчиком, может присоединиться любой изготовитель, соответствующий критериям.

На первом этапе закупки заказчик определяет соответствие предложений поставщика указанным в объявлении о закупке требованиям, на втором - производится отбор среди присоединившихся к соглашению поставщиков и заключается контракт на поставку с победителем или победителями отбора.

Существенные условия контракта не могут изменяться до полного его выполнения, кроме как в случае изменения цены на товар в связи с изменением налогов и сборов, индекса потребительских цен, курса валюты, а также изменения места поставки товара.

При этом госзаказчикам разрешается до 31 декабря текущего года осуществлять закупки товаров, определенных приложением к постановлению, без применения процедур закупок, предусмотренных законами об оборонных закупках и публичных закупках, а также без применения новой процедуры закупок по рамочным соглашениям.