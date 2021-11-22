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Как украинцы уклоняются от уплаты налогов: данные исследования
Набор инструментов для ухода от налогов в Украине в целом остается почти без изменений последние 5 лет. Но некоторые факторы привели к росту объемов злоупотреблений по определенным схемам.
Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели специалисты Института социально-экономической трансформации (Iset) и Центра социально-экономических исследований CASE-Украина.
Исследователи проанализировали новые данные по наибольшим схемам по неуплате налогов. Выяснилось, что в 2020 году наибольшие злоупотребления наблюдаются по схеме "заработные платы в "конвертах". Из-за этого украинский бюджет недополучил 110-150 млрд грн за год. Ранее лидером среди крупнейших схем по уклонению от налогообложения была контрабанда и нарушение таможенных правил.
В прошлом году из-за таких схем Украина потеряла 70-120 млрд грн, и объемы этих схем продолжают расти.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Офшорные схемы остаются доступными крупным украинским компаниям и состоятельным гражданам. Исследователи предполагают, что этому способствует высокая и восходящая стоимость обслуживания, что обуславливается новыми мировыми стандартами налоговой прозрачности.
Несмотря на открытие рынка земли в Украине, схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции достигают 24-118 млрд грн в год. Из-за них госбюжет недополучает 10-46,5 млрд грн в год.
Объем хищения налога на добавленную стоимость достигает 144-180 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета — 24-30 млрд грн в год. Уточняем, что к таким схемам относится незаконное возмещение из бюджета при экспорте, фиктивное предпринимательство, в частности, "карусельные" схемы, подмена товара и т. д.
Приблизительный объем контрафакта в денежном исчислении достигает 85-105 млрд грн в год. При этом бюджет теряет из-за контрафакта 38-43 млрд грн в год.
С помощью схем искривления налогооблагаемой базы "отмывают" 50-130 млрд грн в год, а Украина недополучает из-за этого 1-6,3 млрд грн в год.
Злоупотребление налоговыми льготами и преференциями и специальными режимами приводит к тому, что госбюджет недополучает 6-10 млрд грн в год. Объем "отмытых" денег при этом составляет 23-58 млрд грн в год.
В свою очередь эксперты в этой области отмечают, что уже несколько лет рекомендации для преодоления наибольших схем по уклонению от уплаты налогов не меняются.
Они считают, что для решения этой проблемы необходимо :
- провести институционную реформу Государственной таможенной службы;
- повысить материальное обеспечение пограничников;
- привести трудовое законодательство к современным реалиям (законопроекты №5371, №5388);
- снизить нагрузку на фонд оплаты труда до целевого показателя в 20% совокупно;
- заменить слишком широкую фискализацию 2 и 3 групп плательщиков ЕП на применение РРО исключительно на рисковые категории плательщиков, определенных дополнительно через торговые площади и товарный ассортимент;
- предугадать механизмы стимулирования покупателя получать чек; упростить администрирование налогов.
Фото: Depositphotos