Как в 2022 году будут развиваться экономики ведущих мировых государств: прогноз KPMG

На будущее развитие и восстановление мировых экономик влияют два основных фактора. Первый — пандемия Covid-19, второй — риск климатических изменений, который все больше будет влиять на регуляторные решения, и успех в привлечении инвестиций. Международная сеть независимых фирм KPMG подготовила экономический прогноз Global Economic Outlook.

Соединенные Штаты

Инфляционное давление, вероятно, ослабнет, но будет выше целевого показателя — на уровне выше 4%. Это может вынудить Федеральную резервную систему повысить ставки во второй половине 2022 года. Такой прогноз связан с тем, что дефицит рабочей силы, с которыми столкнулись во время пандемии, вероятно, сохранится во многих сферах.

Это уже привело к росту заработной платы в годовом исчислении выше 4%, что является достаточно высоким показателем. А средняя почасовая зарплата превысила допандемические показатели на 3,8%. Ожидается, что в 2022 году давление на этот показатель будет продолжаться. Рост заработной платы и рабочих мест создадут в экономике дополнительные $200 млрд и еще $540 млрд — средства от потенциального сокращения сбережений.

Прогнозируется, что активность на рынке жилья будет снижаться, поскольку высокие цены влияют на спрос на недвижимость. Кроме того, ФРС приостанавливает поддержку монетарной политики, повышая ставки по ипотеке. Темпы строительства жилья замедлились во второй половине года, а заявки на ипотеку сократились почти на 25% с максимума, который был зафиксирован в начале года. Можно ожидать, что инвестиции в жилье в следующем году снизятся на 4,8%.

Хорошая новость заключается в том, что повышенное давление на заработную плату и высокий уровень сбережений могут стимулировать бизнес в инвестициях в технологии повышения производительности. Это могло бы повысить производительность экономики и потенциальный ВВП. В то же время рост цен должен способствовать дальнейшему повышению капитальных затрат и станет зеленым светом для бизнеса в части оказания определенного ценового давления, которого не было во время последнего экономического восстановления.

Китай

Экономика Китая имеет один из лучших показателей восстановления. В 2021 году реальный ВВП страны должен вырасти на 8,2%, в 2022 году — на 5,5%. Ключевыми факторами обновления стали промышленное производство (рост на 11,5%) и экспорт (вырос на 33%). Высокая динамика экспорта связана с ростом спроса на фоне перебоев в производстве на некоторых развивающихся рынках из-за новых волн Covid-19.

Возобновление потребления стало не столь активным. Население все еще осторожно относится к потреблению и имеет тенденцию экономить средства. Кроме того, стратегия нулевого распространения Covid-19, которую использует Китай, может создать проблемы для восстановления потребления и в будущем.

Как и в США, рынок недвижимости Китая заметно замедлился, запуск нового жилья снизился на 4,5% (за девять месяцев 2021 года). В следующем году рост инвестиций в недвижимость, вероятно, тоже замедлится.

На инфляцию в Китае оказали существенное влияние такие факторы, как колебания цен на продукты питания, рост цен на сырье, перебои в цепочках поставок и усилия по сокращению выбросов углекислого газа. В результате инфляция выросла осенью на рекордные 10,7%. Ожидается, что инфляция потребительских цен вырастет в целом на 0,9% в текущем году и на 2,3% в 2022 году, а уровень безработицы в среднем составит 5,1% в 2021 году и 5,0% в 2022 году.

Япония

Успешная программа вакцинации, высокий внешний спрос и ослабление перебоев в цепочках поставок поддерживают восстановление экономики. Больше всего выигрывают от экономического подъема нерегулярные сотрудники, работающие по контракту и выдержавшие основное бремя ослабления рынка труда из-за пандемии.

Несмотря на высокие цены на энергоносители, общая инфляция будет оставаться низкой из-за длительных дефляционных сил и мер правительственной политики. Экспорт и другие сегменты производственного сектора, в частности, информационные технологии и производство, уже восстанавливаются благодаря внешнему спросу. Вместе с мерами фискального стимулирования и продолжением умеренной монетарной политики, частные инвестиции, вероятно, ускорятся в 2022 году.

В следующем году, как и во многих других странах, можно ожидать восстановления частного потребления не только из-за улучшения настроений населения, но и увеличения предложения товаров длительного использования благодаря улучшению цепи поставок. Для автомобильного сектора проблемы цепи поставок, связанные с перебоями в работе ключевых зарубежных поставщиков, продолжат препятствовать производству.

В целом рост реального ВВП должен ускориться с 2,3% в 2021 году до 3,1% в 2022 году при показателе безработицы на уровне 2,5% (против 2,9% в 2021 году). Рост инфляции ожидается на уровне 1,1% в 2022 году после падения на 0,2% в 2021 году.

Индия

Главными движущими силами восстановления в следующем году станут внедрение реформ, высокий охват населения вакцинацией и смягчение ограничений, связанных с пандемией, что должно способствовать снижению уровня безработицы.

Прогнозируемый рост реального ВВП — на 9,3% в 2021-2022 финансовом году (с апреля по март).

Один из шагов, который должен помочь стране выйти из кризиса из-за пандемии, — внедрение стимулов для развития бизнеса. Только на увеличение производства электро- и водородных автомобилей будет выделено около $3,5 млрд. Разработанный премьер-министром план мультимодальной связи "Гати Шакти" должен улучшить государственную инфраструктуру и улучшить координацию между субъектами законодательной и исполнительной власти посредством общей платформы. Кроме того, были внесены изменения в законодательство о неплатежеспособности и создании резервов под безнадежные кредиты, которые дали положительный результат для создания ликвидности на рынке. При этом уровень безработицы снижается, осенью этот показатель составил 7,8%.

Уровень инфляции по результатам 2021 года составит около 5,5% (на 0,7 п.п. ниже, чем в 2020 году) и замедлится до 4,9% в 2022 году. Инфляционное давление на цены сдерживает государственное вмешательство: снижение ставок акцизного сбора, налога на добавленную стоимость на горючее, импортных пошлин на пищевое масло. Благодаря государственной поддержке экономика, вероятно, продолжит восстанавливаться. Тем не менее, рисками будут оставаться эскалация геополитической напряженности, дальнейший рост числа случаев Covid-19 в стране и инфляционные риски, связанные с глобальными перебоями в поставках.

Еврозона

Ускоренные кампании вакцинации и улучшение настроений потребителей стали импульсом для восстановления европейской экономики, которая сейчас лишь на 0,5% ниже своего допандемического уровня. Несколько стран-членов даже достигли прежнего уровня.

Однако рост инфляции и турбулентность цепи поставок все еще представляют угрозу развитию домохозяйств и бизнеса в ближайшей перспективе. Кроме того, рост производственного сектора сдерживает дефицит материалов и рабочей силы.

Инфляция была ниже 1% в начале 2021 года, но выросла до более чем 4% осенью, что стало результатом высоких цен на энергоносители и ограничения предложений. Ожидается, что эти факторы будут смягчены, что повлияет на снижение инфляции в следующем году до уровня цели Европейского центрального банка на уровне в 2%.

Обеспечит более равномерное восстановление в Еврозоне в течение следующих пяти лет Программа Европейского Союза на сумму более 800 млрд евро за счет инвестиций в исследования и инновации, климатический переход и цифровую трансформацию.

Среди других факторов, которые будут влиять на экономические показатели, — решение политических вопросов в ряде стран. Так, недавние всеобщие выборы в Германии способствовали росту вакуума в политическом руководстве Еврозоны. В Испании сейчас руководит правительство меньшинства, что тоже создает определенные риски. Нидерланды ведут длительные переговоры о коалиции, а Франция идет на президентскую избирательную кампанию в следующем году.

Великобритания

Как и в странах Еврозоны, темпы роста экономики сдерживают проблемы с цепью поставок, высоким темпом инфляции и нехваткой квалифицированных работников. В августе 2021 года в стране было зафиксировано рекордное количество вакансий — более одного миллиона.

На фоне успешной программы вакцинации во втором квартале 2021 года начался рост экономики. Но в конце лета снова произошел всплеск случаев Covid-19, что привело к более сдержанным настроениям потребителей. В результате в ІІІ квартале рост реального ВВП упал до 1,3% (с 5,5% в прошлом квартале). Ожидается, что общий рост ВВП за год достигнет 6,8% и 4,4% в 2022 году. Устойчивая высокая инфляция и растущая налоговая тяжесть могут поглотить накопленные сбережения и доходы населения и в результате ослабить стимулы для потребления в 2022 году.

Напомним, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США.

Аналитики американского банковского холдинга J.P. Morgan ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,5% до 2,3%. При этом они сохранили прогноз роста в 2022-м на 5%.