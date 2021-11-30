Перезапуск "Электростали" усугубит дефицит лома в Украине, необходимо ограничивать экспорт — эксперты

Покупка и перезапуск электрометаллургического завода “Электросталь” в Курахово крупнейшей в Украине ломозаготовительной компанией "Укрмет" приведет к усугублению дефицита металлолома на украинском рынке.

Поэтому для стабилизации работы металлургической отрасли правительству необходимо ограничить экспорт лома.

Об этом говорится в статье Бизнес-портала UAprom «Продажа «Электростали»: почему украинским металлургам грозит дефицит металлолома». По информации издания, донецкий бизнесмен Игорь Андреев в конце осени 2021 года продал долгое время простаивавшую "Электросталь" компании "Укрмет".

"Для полноценной работы завода потребуется порядка 50-60 тысяч тонн металлолома в месяц. В годовой проекции мы выходим на цифру в 1,1-1,2 млн тонн (вместе с экспортом). Такого дополнительного объема на украинском рынке просто нет", — сообщил руководитель аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва.

Согласно данным Ассоциации "Укрметаллургпром", два года подряд ломосбор в Украине обновлял антирекорд: в 2019 году он составил 3,1 млн тонн, в 2020-м — 2,9 млн тонн.

В 2021 году ситуация с заготовкой лома стабилизировалась, за 10 месяцев она составила 3,2 млн тонн.

"Но украинские металлурги этого абсолютно не почувствовали, поскольку большую часть прироста ломосбора "съел" экспорт сырья в Турцию и Приднестровье. По итогам января-октября экспорт металлолома взлетел в 15,5 раза, до 0,5 млн тонн. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Поэтому единственный способ сохранить работающими все метпредприятия Украины и перезапустить "Электросталь" — это ограничить экспорт металлолома", — уверен Гужва.

Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа, указывает еще и на "внешнюю" угрозу для украинских металлургов.

"17 ноября ЕС ввел фактически ручное управление запретом на экспорт лома исходя из экологических соображений. Россия с января поднимает экспортную пошлину до заградительного уровня. Поэтому метзаводы Турции будут еще агрессивнее заходить в Украину и забирать металлолом. Таким образом, вполне реально, что зимой (вдобавок к энергетическому кризису) мы получим кризис еще и в металлургическом комплексе", — допускает он.

Издание напоминает, что "Укрметаллургпром" с лета неоднократно обращался к правительству Украины с призывом ввести запрет на экспорт металлолома.

"Однако чиновники так и не смогли принять решение. В итоге металлурги накануне тяжелого зимнего периода вынуждены работать фактически "с колес", без стратегических запасов. Но в следующем году метпредприятиям понадобится больше лома, и если отток сырья не остановить, ряду заводов придется останавливаться", — пишут журналисты.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация поддержала проект постановления правительства Украины о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе исходя из экологических соображений.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".