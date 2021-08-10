Запрет на экспорт металлолома из Украины нужен на "вчера", экспорт бьет рекорды — эксперт

Украина должна была вводить временный запрет на экспорт металлолома еще "вчера", поскольку в июле ломотрейдеры обновили рекорд, сообщил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко.

"Ситуация с обеспечением ломом украинских меткобминатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а у некоторых они просто пусты. Разгадка проста: в июле экспортеры металлолома нарастили поставки на внешние рынки почти на треть, до рекордных 110 тыс. т", — сказал он.

По его словам, официальных данных Государственной таможенной службы еще нет, но металлурги уже бьют в набат, поскольку экспорт металлолома из Украины за 7 месяцев 2021 года достиг отметки 341 тыс. т, что в 20 раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Показательно, за весь 2020 год украинские ломотрейдеры вывезли из страны всего 36 тыс. т лома.

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"Грубо говоря, ломотрейдеры в июле оставили без сырья два металлургических комбината. Судя по тенденции, которая продолжается с апреля, экспорт металлолома будет расти такими же темпами, и остановка заводов уже не за горами. Уже никто не вспоминает об экспортной пошлине в 58 евро/т, поскольку она перестала выполнять заградительную функцию", — отметил эксперт.

Кроме того, он спрогнозировал, что Турция продолжит вымывать металлолом из Украины, поскольку другие страны занимаются протекционизмом в отношении стратегического сырья. "ЕС со дня на день может ввести запрет на экспорт лома, исходя из экологических соображений, РФ повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/т, Казахстан и Киргизия запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС. Все это говорит о том, что Украина становится самым незащищенным и легкодоступным источником лома для Турции. Поэтому угроза того, что украинская металлургия останется без стратегического сырья, реальна как никогда", — констатировал Головко.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".

Предложение отраслевых ассоциаций также поддержали металлургические предприятия "Интерпайп Сталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Кроме того, заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка допустил введение Кабинетом министров временного запрета на экспорт металлолома в случае, если Евросоюз применит подобные меры.

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