Политика и экономика 30 минут назад

Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на металлолом

В Офисе президента Украины отмечают, что таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает на пять лет — до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ парламент принял 27 апреля 2021 года.

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В Офисе президента Украины отмечают, что таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине.

Это, в свою очередь, должно способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

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Кроме того, как заявили в пресс-службе президента, этот документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу.

В частности, каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 тонн CO2, 1,4 тонн железной руды и 740 килограммов угля.

При этом, переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, документ предусматривает изменение в закон №1455-VIII от 5 апреля 2019 года, которым ранее вводилась упомянутая пошлина в 58 евро за тонну на пять лет (вместо прежних 42 евро за тонну на три года), начиная с даты вступления в силу закона о вывозных пошлинах на отходы и лом черных металлов.

Указанный закон вступил в силу 15 сентября 2016 года. Таким образом, повышенная пошлина будет действовать до 15 сентября 2026 года.

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