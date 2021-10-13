Экономика 50 минут назад

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабмин запретить экспорт металлолома

ЕБА считает, что это окажет положительный эффект на металлургическую отрасль

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабмин запретить экспорт металлолома Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабмин запретить экспорт металлолома

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддержала проект постановления правительства Украины о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе исходя из экологических соображений.

Об этом говорится в письме ЕБА в адрес первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко, передает издание UaProm.info.

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"Эксперты Ассоциации детально проанализировали проект постановления и выражают свою поддержку инициативе временному, до 31 декабря 2022 года (включительно), запрету на вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров по коду согласно УКТ ВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", — сказано в письме.

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ЕБА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности, на пути к декарбонизации.

"Временное ограничение экспорта вводится, в том числе, исходя из экологических соображений. Так, каждая тонна повторно использованного металлолома уменьшает выбросы СО2 на 1,5 т, использование железной руды на 1,4 т и угля на 740 кг, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из природных материалов", — подчеркивается в письме.

ЕБА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничной углеродной корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать $628,3 млн евро ежегодно.

Напомним, что 30 сентября 2021 года Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления правительства о временном — до конца 2022 года — запрете экспорта металлолома из страны, на чем в последнее время настаивает ассоциация "Укрметаллургпром".

"Обеспечение отечественных металлургических предприятий металлоломом, который образовался на территории Украины, приобретает стратегическое значение для бесперебойного производства и поставки металлопродукции для нужд отечественного военно-промышленного комплекса, машиностроения, восстановления инфраструктуры", — отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней указывается, что с учетом международных соглашений запрет не будет применяться по отношению к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.

Ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром". 

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" также обратился к Шмыгалю с просьбой рассмотреть введение временного запрета. "АрселорМиттал Кривой Рог" также поддержал обращение.

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