Временный запрет на экспорт лома позволит сохранить украинскую металлургию, — эксперт

Введение временного запрета на экспорт лома черных металлов из Украины до конца 2023 года позволит сохранить украинскую металлургическую отрасль. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Металлолом — это стратегическое сырье для всей металлургической отрасли Украины. Без него ни один металлургический комбинат не выживет. Поэтому введение временного запрета на экспорт лома позволит сохранить металлургию", — сказал он, комментируя рекордные показатели экспорта металлолома в июле-2021.

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Согласно данным Гостаможни, Украина за 7 месяцев нарастила экспорт металлолома почти в 20 раз, до 334,6 тыс. т, а в июле-21 обновила месячный рекорд — 103,6 тыс. т лома.

По его словам, большинство стран, обладающих металлургией, но с неразвитым машиностроением, тем или иным образом пытаются ограничивать экспорт металлолома. "В развитых странах именно машиностроение является главным источником генерации лома. Именно поэтому ЕС и США — это нетто-экспортеры металлолома. В то же время в Украине лом, главным образом, амортизационный и полностью зависит от притока инвестиций в страну. Но сейчас инвестиции не растут, поэтому лом в Украине — это очень ограниченный ресурс", — отметил Каленков, напомнив, что в 2019-20 гг. отечественная ломозаготовка достигла исторического минимума, собрав всего 3 млн т.

Эксперт также подчеркнул, что ломотрейдеры экспортируют украинский лом, прежде всего, в Турцию и Приднестровье.

"Покупая наш лом, эти страны искажают конкуренцию. ПМР — это российский анклав, полностью дотируемый РФ по энергоносителям. В свою очередь Турция — это легендарная страна по государственной поддержке собственной металлургии. Именно при полной поддержке властей строились метзаводы в Турции, создавалась логистика. Поэтому турки могут выкупать наш лом практически по любой цене", — констатировал президент "Укрметаллургпрома", добавив, что Турция всегда закрывала свой рынок от украинской металлопродукции.

Каленков уверен, что прямые доходы государства Украина от выплавки 1 тонны стали в 4 раза выше, чем от экспорта 1 тонны металлолома. "А если добавить мультипликативный эффект, который дает металлургия для смежных отраслей, то доходы всех бюджетов будут на порядок выше", — отмечает он.

Эксперт также напомнил, что Украина взяла амбициозные цели в сфере декарбонизации промышленности, поэтому доля электросталеплавильных производств в украинской металлургии будет увеличиваться в ближайшее десятилетие.

"Украинские металлургии используют каждую тонну украинского лома, поэтому государство получит максимум, если каждая тонна лома будет перерабатываться в Украине", — констатировал он.

Напомним, ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".

Предложение отраслевых ассоциаций также поддержали металлургические предприятия "Интерпайп Сталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

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