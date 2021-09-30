Минэкономики хочет запретить экспорт металлолома до конца 2022 года

Министерство экономики предлагает запретить до конца 2022 года экспорт металлолома из Украины. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления Кабинета министров, опубликованном 30 сентября.

Документом предусмотрен запрет на вывоз товаров по коду согласно УКТВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)". В случае одобрения правительством, постановление вступит в силу через 10 дней после опубликования.

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Как указывается в пояснительной записке к проекту решения, обеспечение отечественных металлургических предприятий металлоломом, образовавшимся на территории Украины, приобретает стратегическое значение для бесперебойного производства и поставки металлопродукции для нужд отечественного военно-промышленного комплекса, машиностроения и для восстановления инфраструктуры.

При этом отмечается, что с учетом имеющихся у Украины международных соглашений запрет на экспорт лома не будет применяться к экспорту в страны Европейского Союза, Великобританию, страны СНГ (кроме России), Израиль, Канаду, Черногорию и страны Европейской ассоциации свободной торговли.

По данным, приводимым в документе, каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 тонны углекислого газа, 1,4 тонны железной руды и 740 кг угля, поскольку переработка лома и стали требует лишь треть затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

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Минэкономики указывает, что ежегодные объемы заготовки металлолома в Украине в 2007-2020 годах уменьшились почти втрое — с 8,26 до 2,92 млн тонн в год, что было обусловлено значительным уменьшением объемов металлофонда (на 68 млн тонн, или на 12%), преимущественно за счет легкодоступного лома.

"Из-за слабого инвестиционного процесса и продолжения деиндустриализации в Украине не происходит восстановление металлофонда и ухудшается его структура (сокращается удельный вес легкодоступного лома). Прогнозируемо годовые объемы заготовки металлолома в Украине в ближайшие 4 года составят 2,3-2,5 млн тонн в год", — указано в записке.

В то же время отмечается, что в 2021 году наблюдается динамичный рост экспорта лома из-за роста мировых цен на него почти вдвое вследствие явлений, вызванных пандемией Covid-19 (499 долларов/тонна в мае этого года против 265 долларов годом ранее).

Так, в январе-августе украинские предприятия экспортировали 410 тысяч тонн лома на 157 млн долларов — то есть 29,5 раза больше по стоимости и в 19,9 раза больше по количеству, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала февраля разница между мировыми котировками металлолома и внутренними ценами превышает уровень затрат при экспорте. Они составляют 110 долларов/тонна — на оплату пошлины, транспортировку и портовую перевалку. Это обстоятельство и открыло возможность для масштабного экспорта металлургического сырья.

При такой динамике, как отмечают в ведомстве, годовой объем экспорта металлолома может превысить 1 млн тонн, что составит более половины общего объема поставок металлолома на украинские металлургические предприятия в 2020 году.

В то же время, как поясняют в министерстве, сейчас наблюдается увеличение спроса на сталь в мире и в Украине, что обусловлено посткризисным восстановлением экономики и увеличением инвестиционных расходов на инфраструктурные проекты в разных странах.

Ожидается, что такая ситуация продлится в течение ближайших лет, что будет способствовать росту спроса на сталь, в том числе и украинского производства, потому Минэкономики ожидает роста выплавки стали в Украине до 22 млн тонн в 2021 году, до 23 млн тонн в 2022 году, и до 24 млн тонн в 2023 году.

"Такая динамика выплавки стали потребует дополнительного металлолома в объеме 300 тысяч тонн в 2021 году и по 200 тысяч тонн в 2022-2023 годах. Суммарно дополнительный спрос на металлолом в 2023 году вырастет на 700 тысяч тонн и составит не менее 3,6 млн тонн в 2023 году. Это на 24% превышает объемы поставок металлолома в 2020 году", — указано в пояснительной записке.

Отметим, эксперты отмечают, что Украине действительно выгоднее перерабатывать лом внутри страны, а не экспортировать его, а резко возросший экспорт в этом году привело не только к простоям на металлургических предприятиях, которые теряют заказы, но и прямым потерям бюджета, поскольку экспортная пошлина на сталь в разы выше, чем на лом.