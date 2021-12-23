Собрать 0,5 трлн гривен, или Задача со звездочкой для Гостаможслужбы Украины

Расходы государства на предстоящий год утверждены в сумме 1,497 трлн грн при дефиците почти 200 млрд грн.

В субботу, 18 декабря 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал т.н. "ресурсный" законопроект №5600. Документом предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом ряда товаров и другие изменения, суть которых сводится к задаче наполнить доходную часть бюджета.

В 2022 году сделать это будет непросто. Расходы государства на предстоящий год утверждены в сумме 1,497 трлн грн при дефиците почти 200 млрд грн.

Но если налоговая получила подспорье в виде увеличенной базы и ставок налогов, то второй по значимости для доходной части бюджета госорган – таможня – пока получает только ультиматумы.

На прошлой неделе председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что госбюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год и что в декабре таможня обязана перевыполнить план поступлений на 12%.

"Если индикатив будет выполнен в декабре, углубимся в рамках парламентского контроля во внутренние процессы службы (тарифы и цены, работа по отдельным категориям товаров, "зеленка" и т.д.). Если индикатив выполнен не будет, уволим с должностей заместителей, отвечающих за выполнение планов, и руководство нескольких таможен, хуже всех выполнивших планы. Это работа на несколько месяцев, но через несколько месяцев мы порядок наведем", – заявил председатель комитета.

Слова Гетманцева вызывают немало вопросов: почему план необходимо перевыполнить именно на 12%, а не, допустим, на 15%? Почему именно перевыполнение, а не выполнение плана является критерием для принятия кадровых решений? И нет ли здесь иной, не связанной с работой по наполнению бюджета, подоплеки?

Сухие цифры

Нынешняя команда Гостаможслужбы Украины, в том числе заместители главы таможни, которых угрожает уволить Гетманцев, была сформирована около года назад. И прошедший год, с точки зрения цифр, может считаться одним из наиболее успешных в работе ведомства начиная с 2014-го.

Так, за 11 месяцев 2021 года Гостаможслужба смогла перечислить в бюджет более 430 млрд грн. Это на 7,2% больше, чем плановый показатель – 403,1 млрд грн.

Но куда больше впечатляет сравнение с 2020-м годом: рост поступлений составил 35%. Т.е. всего за год ведомство дополнительно изыскало в бюджет 112,5 млрд грн, или без малого 4 миллиарда долларов.

Что важно, темпы роста поступлений таможенных платежей в бюджет вдвое превышали темпы роста физических объемов импорта. Это означает, что указанные результаты были достигнуты за счет контроля за достоверностью декларирования ввозимых товаров и правильностью определения таможенной стоимости.

Конечно, доходы бюджета от таможни могли быть и больше. Если ориентироваться на закон о госбюджете-2021, то в нем заложен курс 28 грн за 1 доллар США. Однако большую часть текущего года курс был существенно ниже и еще в начале ноябре едва ли не опускался ниже психологической отметки в 26 грн за доллар. На этой курсовой разнице, говорят в таможне, госбюжет недополучил около 12 млрд грн. Также свою роль сыграло снижение ввозных пошлин в рамках соглашений о свободной торговле, заключенных Украиной с различными странами.

Впрочем, измерять эффективность таможни только поступлениями в бюджет – порочная практика. Очевидно, что банальное завышение таможенной стоимости, в т.ч. за счет давления на т.н. "белых" импортеров, может кратковременно увеличить поступления в бюджет, но приведет к резкому росту количества жалоб на действия таможни со стороны бизнеса. И здесь важен второй показатель.

В 2021 году 91% товаров, импортируемых в Украину, оформлялись по основному методу – цене контракта. Уже экс-глава таможни Павел Рябикин в своем последнем в качестве руководителя ведомства интервью (https://interfax.com.ua/news/interview/771946.html) подчеркнул, что лишь 9% импорта было оформлено по второстепенным методам определения таможенной стоимости. Для сравнения, в 2020-м корректировки заявленной декларантами таможенной стоимости происходили в 12% случаев.

То есть таможня смогла добиться роста поступлений в бюджет на 35%, одновременно сократив на четверть число применения методов, которые могут вызывать негативную реакцию у честного бизнеса. Простыми словами – сфокусировалась на борьбе со схемами "серых" импортеров.

На фоне этих показателей, впрочем, есть и заявления о том, что эффективность таможенных органов якобы "продолжает падать". Член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады предыдущего созыва Татьяна Острикова у себя в Facebook обвинила таможню в том, что в ноябре впервые за 2020 и 2021 годы налоговая нагрузка снизилась ниже 0,26 доллара США на 1 доллар импорта.

Но налоговая нагрузка на импорт и эффективность таможенных органов едва ли связаны напрямую. Украина наращивает закупку товаров в странах ЕС. Сейчас европейские товары составляют уже более 40% импорта. При этом в рамках Соглашения с ЕС об Ассоциации в 2021 году Украина снизила ставки пошлин более чем на 1100 видов товаров, в т.ч. по более чем 500 видам товаров пошлины вообще стали нулевыми. Не говоря уже о том, что ставки акциза попросту не связаны с объемом облагаемого налогом импорта, а начисляются на единицы, как, например, при импорте автомобилей – одного из бюджетообразующих товаров.

Объективно возрастающая динамика поступлений в бюджет была, ко всему прочему, достигнута на фоне нисходящей динамики ставок пошлин. И здесь мы подходим к проблеме задачи для таможни на 2022 год.

Уловка 2022

Законом Украины о госбюджете на таможню возложена ответственность собрать 0,5 триллиона гривен – на 11% больше, чем плановый показатель 2021 года.

Чтобы разобраться, сможет ли таможня эти поступления обеспечить, необходимо посмотреть на перечень т.н. бюджетообразующих товаров. Из 430 млрд грн, собранных за 11 месяцев 2021 года, примерно половину дохода государства обеспечили всего 7 типов товаров: нефтепродукты – 80 млрд грн, легковые автомобили – 48 млрд грн, газ – 31 млрд грн, уголь – 11 млрд грн, телефоны – 6 млрд грн, инсектициды, фунгициды и гербициды – 5,3 млрд грн и минеральные удобрения – 5,2 млрд грн.

Как минимум 2 из 7 типов товаров крайне зависимы от экономической ситуации. Если состояние экономики не будет существенно улучшаться, покупать автомобили и мобильные телефоны украинцы вряд ли будут активнее, чем в нынешнем году. На остальные товары спрос менее эластичен, но и он может снизиться, если, например, возникнет необходимость в жестких карантинных ограничениях.

Сама таможня еще в августе 2021 года предлагала Минфину запланировать на 2022-й бюджетный год показатели, не намного большие, чем фактические поступления в текущем году. Но и это при условии достижения запланированного валютного курса – 28,6-28,7 гривны за доллар в 2022 году. А сейчас не достигнут даже "прогнозный" курс на 2021 год, и предпосылок для резкого роста курса нет.

Также ожидается дальнейшее снижение ставок пошлин, из-за чего бюджет недополучит около 3,5 млрд грн, и сохранение льгот на импорт товаров для борьбы с Covid-19, а это еще минус почти 3 миллиарда.

Если к этому добавятся кадровые перестановки и наведение порядка "в течение нескольких месяцев", как грозит глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, то украинская таможня рискует не то что не перевыполнить план, а даже не добиться показателей 2021 года. Очевидно, что за последние 12 месяцев основные ресурсы наполнения бюджета со стороны таможни были использованы. И дальнейший рост, тем более с перевыполнением планов, возможен исключительно за счет жестких административных методов. Со всеми вытекающими последствиями, в том числе политическими.