Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина вводит новый порядок импорта пищевых продуктов из ЕС

Украина вводит новый порядок импорта пищевых продуктов из ЕС

Министерство экономики намерено изменить порядок импорта пищевых продуктов из ЕС и ввести процедуру выдачи разрешений на ввоз для европейских компаний. Об этом сообщает AgroPolit.

Новые изменения предусмотрены в проекте приказа министерства "Об утверждении Порядка признания эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера".

“Ранее Украина в одностороннем порядке признала действие всех внутренних разрешений ЕС без аудита, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Соответствующая процедура упрощения была предусмотрена приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 апреля 2014 года”, — говорится в сообщении.

Теперь все европейские компании должны будут пройти полную процедуру получения разрешений для ввоза своей продукции на рынок Украины. Согласно ей, после получения запроса Госпродпотребслужба будет обращаться в компетентный орган страны-экспортера для получения дополнительной информации и проверки компании-экспортера.

"Если информация, полученная от компетентного органа страны-экспортера в ответ на обращение, свидетельствует об эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера, Госпродслужба осуществляет проверку соответствия (эквивалентности) системы государственного контроля страны-экспортера законодательству Украины", — объясняют журналисты.

На данный момент, после тщательной проверки со стороны ЕС, только 387 предприятий из Украины имеют право экспортировать в ЕС пищевую продукцию животного происхождения. Однако только из Республики Польша в Украину могут импортировать 6140 предприятий.

При этом действующий механизм выдачи разрешений Польшей, транзитной страной в 12 других государств ЕС, показал себя катастрофически неэффективным. Только за январь-сентябрь 2021 года объем двусторонней торговли товарами с Польшей превысил $7,5 млрд, что является рекордным показателем и превышает результат всего 2020 года ($7,36 млрд). При этом в 2021 году впервые польской стороной не было предоставлено ни одного дополнительного разрешения. В настоящее время Украина исчерпала все разрешения Республики Польша, а прогнозируемая нехватка составляет 34 000 разрешений.

Напомним, 15 декабря Польша изменила требования к пересечению границы для украинских импортеров, что спровоцировало многокилометровые очереди к пунктам пропуска.