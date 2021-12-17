Украина вводит новый порядок импорта пищевых продуктов из ЕС

Министерство экономики намерено изменить порядок импорта пищевых продуктов из ЕС и ввести процедуру выдачи разрешений на ввоз для европейских компаний. Об этом сообщает AgroPolit.

Новые изменения предусмотрены в проекте приказа министерства "Об утверждении Порядка признания эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера".

“Ранее Украина в одностороннем порядке признала действие всех внутренних разрешений ЕС без аудита, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Соответствующая процедура упрощения была предусмотрена приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 1 апреля 2014 года”, — говорится в сообщении.

Теперь все европейские компании должны будут пройти полную процедуру получения разрешений для ввоза своей продукции на рынок Украины. Согласно ей, после получения запроса Госпродпотребслужба будет обращаться в компетентный орган страны-экспортера для получения дополнительной информации и проверки компании-экспортера.

"Если информация, полученная от компетентного органа страны-экспортера в ответ на обращение, свидетельствует об эквивалентности системы государственного контроля страны-экспортера, Госпродслужба осуществляет проверку соответствия (эквивалентности) системы государственного контроля страны-экспортера законодательству Украины", — объясняют журналисты.

На данный момент, после тщательной проверки со стороны ЕС, только 387 предприятий из Украины имеют право экспортировать в ЕС пищевую продукцию животного происхождения. Однако только из Республики Польша в Украину могут импортировать 6140 предприятий.

При этом действующий механизм выдачи разрешений Польшей, транзитной страной в 12 других государств ЕС, показал себя катастрофически неэффективным. Только за январь-сентябрь 2021 года объем двусторонней торговли товарами с Польшей превысил $7,5 млрд, что является рекордным показателем и превышает результат всего 2020 года ($7,36 млрд). При этом в 2021 году впервые польской стороной не было предоставлено ни одного дополнительного разрешения. В настоящее время Украина исчерпала все разрешения Республики Польша, а прогнозируемая нехватка составляет 34 000 разрешений.

Напомним, 15 декабря Польша изменила требования к пересечению границы для украинских импортеров, что спровоцировало многокилометровые очереди к пунктам пропуска.