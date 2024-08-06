Український бізнес та громадяни збільшили інвестиції у військові облігації на 15,8 млрд грн у липні

Протягом липня спостерігалося значне зростання інвестицій у державні облігації з боку українського бізнесу та громадян. Порівняно з червнем, інвестиції бізнесу збільшилися на 10,6 мільярда гривень, а інвестиції громадян – на 5,2 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Міністерство фінансів України залучило 38 млрд грн в еквіваленті через випуск державних облігацій, зокрема 26,4 млрд грн у гривнях та 285,7 млн доларів. З цієї суми 35,5 млрд грн були спрямовані на військові облігації для підтримки фінансування держави в умовах воєнного стану.

У липні було проведено виплати з погашення ОВДП на суму 10,2 млрд грн. Рівень рефінансування з початку року досяг 146%. Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у липні склала 15,08%, а у доларах США — 4,66%.

На 1 серпня 2024 року в обігу перебуває державних облігацій на загальну суму понад 1,67 трлн грн. Найбільша частка цих облігацій належить комерційним банкам (43,4%) та Національному банку України (40,7%). Частка юридичних осіб зросла до 10,2%, а частка фізичних осіб досягла 3,8%. Частка нерезидентів складає 1,9%, а територіальних громад — 0,04%.

Зазначаєтья, що з початку року Міністерство фінансів України залучило 289,3 млрд грн через розміщення державних облігацій, а з початку воєнного стану ця сума досягла 1,1 трлн грн в еквіваленті.

Джерело фото: ua.depositphotos.com