Украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в военные облигации на 15,8 млрд грн в июле

В июле наблюдался значительный рост инвестиций в государственные облигации со стороны украинского бизнеса и граждан. По сравнению с июнем инвестиции бизнеса увеличились на 10,6 миллиарда гривен, а инвестиции граждан – на 5,2 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что Министерство финансов Украины привлекло 38 млрд грн в эквиваленте из-за выпуска государственных облигаций, в том числе 26,4 млрд грн в гривнах и 285,7 млн долларов. Из этой суммы 35,5 млрд. грн. были направлены на военные облигации для поддержки финансирования государства в условиях военного положения.

В июле были произведены выплаты по погашению ОВГЗ на сумму 10,2 млрд грн. Уровень рефинансирования с начала года достиг 146%. Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июле составила 15,08%, а в долларах США – 4,66%.

На 1 августа 2024 г. в обращении находится государственных облигаций на общую сумму более 1,67 трлн грн. Наибольшая часть этих облигаций принадлежит коммерческим банкам (43,4%) и Национальному банку Украины (40,7%). Доля юридических лиц выросла до 10,2%, а доля физических лиц достигла 3,8%. Доля нерезидентов составляет 1,9%, а территориальных общин – 0,04%.

Отмечается, что с начала года Министерство финансов Украины привлекло 289,3 млрд грн из-за размещения государственных облигаций, а с начала военного положения эта сумма достигла 1,1 трлн грн в эквиваленте.

Источник фото: ua.depositphotos.com