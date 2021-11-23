В спорный тендер польского МИД по выбору визового оператора стоило бы вмешаться ЕС — эксперт

В скандальный визовый тендер польского МИД должен вмешаться ЕС. Или его вообще стоит отменить и провести новый на прозрачных и понятных условиях. Пока же, похоже, бюрократия загоняет ситуацию на новый виток. Так эксперт рынка труда Татьяна Пашкина оценивает развитие событий вокруг длящегося почти год тендера польского МИД по выбору визового оператора в Украине.

“Остается непонятным, какие критерии являются главенствующими для организаторов. Также сложно понять, почему вопрос, очень важный для привлечения трудовых мигрантов, не становится приоритетным для польской власти”, — недоумевает эксперт.

По мнению Татьяны Пашкиной, наше государство тоже должно было бы вынести определенный урок. ”Очевидно, что ЕС занял пассивную позицию. Украинское государство должно само позаботиться о своих интересах и интересах своих гражданах, выезжающих на заработки”, — считает эксперт.

По мнению Татьяны Пашкиной, отдельно следует рассмотреть участие в тендере фирмы TLScontact французской группы Teleperformance.

"Что касается участия французов, возможно, это просто прибыльный бизнес и возможность, например, расширить сеть своих представительств. И получить большее понимание ситуации в Восточной Европе, особенно в крупной стране, которая демонстрирует завидный устойчивый рост", — сказала она.

По мнению эксперта, "вполне возможно, что французский консорциум просто не предполагал, что окажется втянутым в скандал и дрязги".

Как сообщалось, внешнеполитическое ведомство Польши в третий раз намерено пересмотреть итоги тендера по выбору визового оператора в Украине. В июне 2021 года победителем назвали польскую компанию по трудоустройству Personnel Service в паре с визовым оператором TLScontact французской группы Teleperformance. Три их конкурента оспорили решение в Национальной апелляционной палате Польши. В августе результаты конкурса были отменены. В отбор вернули консорциум во главе с греческой фирмой Global Visa Center World (Hellas), выступившей с лучшим ценовым предложением.

Затем Национальная апелляционная палата Польши вновь отменяет результаты тендера. Теперь уже по обращению рекрутинговой компании Personnel Service (Польша).

Палата сочла, что объявленный во второй раз победителем греческий консорциум предложил слишком низкую цену за свои услуги.

Теперь МИД Польши станет выбирать между парой Personnel Service — TLScontact и крупнейшим международным визовым оператором VFS Global. Последний обслуживает польские консульства в Украине на протяжении 10 лет. Разница в ценах TLSgroup — Personnel Service и VFS в тендере составляет 3,6 млн евро. Для сравнения: Hellas предложил почти на 13 млн евро меньше Personnel Service.

Остается не рассмотренным по сути вопрос, может ли рекрутинговая фирма участвовать в выдаче виз, не нанося вред конкуренции в сфере оказания посреднических услуг по поиску персонала. Директива 2014/24/EU Европарламента и Совета ЕС от 26 февраля 2014 года о госзакупках требует выявлять случаи личной заинтересованности организаторов торгов, которые могут заставить сомневаться в их непредвзятости. В то же время в тендере МИД Польши участвует единственная польская компания, которая никогда не выдавала виз и имеет прямое отношение к известному бизнесмену — приятелю нынешнего премьер-министра.

В настоящее время документы на рабочие визы принимает международная компания VFS Global, контракт с которой истекал в ноябре, но из-за задержек в тендере продлен на полгода.