В Україні з’явиться представництво JETRO

В Україні з’явиться представництво японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі JETRO. Це дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділового співробітництва між компаніями України та Японії.

Про це повідомив заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, Міністерство економіки України завершило переговори й зареєструвала представництво Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні.

"Відкриття представництва JETRO в Україні є стратегічним кроком, результатом продуктивних переговорів з урядом Японії, і знаменує собою початок нової ери співпраці між нашими двома країнами. Ми прагнемо створити привабливе бізнес-середовище, яке буде залучати японські інвестиції та сприятиме міцному партнерству між українськими та японськими компаніями», - наголосив Качка.

Він зауважив, що Японія планує надати 188 мільйонів доларів на підтримку проєктів економічного відновлення України.

Серед пріоритетів України – енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

"Створення офісу JETRO прискорить впровадження японських технологій в нашій країні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка буде вироблятись в Україні", - переконаний Качка.

ДОВІДКА:

JETRO (Japan External Trade Organization) – Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

Японські компанії готові інвестувати в українську економіку

Україна і Японія підписали документ для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Документ передбачає надання допомоги з боку JICA для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні.

Також йдеться про підтримку з боку Японії у розвитку приватного сектору та інструментів промислової політики в Україні. Крім того, партнери готові надавати рекомендації щодо активнішого залучення інвестицій від японських компаній.

За словами японської сторони, вже 14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.