В Украине появится представительство JETRO

У Украины появится представительство японской организации по развитию внешней торговли JETRO. Это позволит углубить развитие партнерства и будет способствовать углублению делового сотрудничества между компаниями Украины и Японии.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, Министерство экономики Украины завершило переговоры и зарегистрировало представительство Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) в Украине.

"Открытие представительства JETRO в Украине является стратегическим шагом, результатом продуктивных переговоров с правительством Японии, и знаменует собой начало новой эры сотрудничества между нашими двумя странами. Мы стремимся создать привлекательную бизнес-среду, которая будет привлекать японские инвестиции и будет способствовать прочному партнерству между украинскими и японскими компаниями», — подчеркнул Качка.

Он отметил, что Япония планирует выделить 188 миллионов долларов в поддержку проектов экономического обновления Украины.

Среди приоритетов Украины – энергетика, ЖКХ, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса.

"Создание офиса JETRO ускорит внедрение японских технологий в нашей стране и откроет новые рынки для продукции японских брендов, которые будут производиться в Украине", — убежден Качка.

СПРАВКА:

JETRO (Japan External Trade Organization) – офис Японской организации внешней торговли, независимый административный орган под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, созданный для содействия развитию торгово-экономического сотрудничества с другими странами мира.

Японские компании готовы инвестировать в украинскую экономику

Украина и Япония подписали документ по реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара подписали Протокол обсуждений по Проекту усиления привлечения частного сектора для восстановления Украины.

Документ предусматривает оказание помощи JICA для реализации пилотных инвестиционных проектов японского бизнеса в Украине.

Также речь идет о поддержке Японии в развитии частного сектора и инструментов промышленной политики в Украине. Кроме того, партнеры готовы предоставлять рекомендации по более активному привлечению инвестиций от японских компаний.

По словам японской стороны, уже 14 японских компаний готовы рассматривать инвестиции в экономику Украины.