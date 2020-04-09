38% украинских предпринимателей предпочитают читать Delo.ua — исследование

Бизнес-портал Delo.ua предпочитают читать 38% украинских топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Об этом стало известно из результатов исследования PR-агентства PointeR Agency, которое провело опрос предпринимателей, чтобы выявить каналы, по которым эти респонденты получают новости. Вопросы касались каналов коммуникации, периодичности проверки новостей и уровня доверия к СМИ.

В анонимном опросе приняли участие владельцы бизнесов и руководители компаний из разных отраслей. Опрос показал, что респонденты достаточно часто проверяют ленту новостей: 68,2% делают это несколько раз в день, 22,7% — хотя бы раз в день, 9,1% — раз в неделю. Таких, кто вообще бы не интересовался новостями, не оказалось.

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Среди источников информации на первом месте находится Facebook, где новости читают 86,4% опрошенных. Далее, с большим отставанием идут Telegram-каналы и новостные сайты, которые просматривают две трети опрошенных. Каждый пятый получает новости через Youtube и радио. Меньше внимания уделяют телевидению и печатным СМИ. Исключение составляют различные печатные спецпроекты — рейтинги, тематические обзоры и ТОП-рейтинги от ведущих украинских изданий. К ним проявляет интерес почти 70% опрошенных. 55,4% руководителей читают специализированную прессу и отраслевые новостные сайты.

"Как мы увидели по результатам исследования, самым популярным источником новостей является сервисы, которые доставляют контент прямо в смартфон. В первую очередь это Telegram и Facebook. Но при этом важно помнить, что сюда же попадают каналы и страницы принадлежащих в том числе и новостным ресурсам, а не только компаниям или людям", — комментирует CEO PointeR Agency Александр Селин.

Самый высокий уровень доверия вызывают общественно-политические и деловые ресурсы с высоким уровнем репутации. Среди таких выделяют "Новое время", Delo.UA, УНИАН, "Украинская правда", сайт "ЛИГА" и некоторые популярные в этой аудитории иностранные информационные ресурсы — ВВС, Economist и другие.

По словам совладельца агентства Олеси Стойко, карантин сегодня существенно трансформирует рынок информации. Во многих онлайн-СМИ с хорошей репутацией в марте по сравнению с февралем посещаемость увеличилась в 2 раза. Если в феврале, по сравнению с январем, было небольшое прогнозируемое колебания, то уже в марте к февралю количество уникальных пользователей увеличилось потрясающе.

"Тенденции таковы, что читатель сейчас ищет достоверную информацию. А найти он ее может только на авторитетных ресурсах. Более того, культура потребления контента не пойдет на спад после карантина. Наоборот, когда люди привыкнут к качественной экспертизе — они вряд ли снизят свою планку в будущем. Особенно, если мы говорим о бизнесе, которому важно следить за новостями в своих отраслях, а также в экономике и политике", — подчеркивает Олеся Стойко.

СПРАВКА

Коммуникационное агентство PointeR Agency работает на рынке маркетинговых услуг с 2012 года, входит в ТОП-10 PR агентств Украины. Портфель компании составляет 50+ клиентов. Основная специализация компании — продвижение сложных продуктов и услуг в сегменте В2В. Основные продукты: PR-сопровождение, антикризисные коммуникации, работа со СМИ и лидерами мнений.