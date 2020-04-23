500 тысяч дешевых рабочих мест не спасут Украину от кризиса — Вадим Пушкарев

План правительства по созданию 500 тысяч рабочих мест в низкоквалифицированных отраслях не поможет выйти из кризиса. Нужно поддерживать секторы, которые создают добавочный продукт. Таким мнением поделился банкир с 28-летним стажем, экс-председатель правления банка ВТБ Вадим Пушкарев.

"Премьер-министр не заявил о поддержке отраслей, которые создают и рабочие места, и добавочный продукт. Государство хочет вложиться в низкоквалифицированные отрасли — коммунальную, социальную, бюджетную сферы. Появление в них 500 тысяч рабочих мест предусматривает крупные инвестиции из госбюджета. Как минимум, работнику нужно купить перчатки и лопату. Речь идет о секторах, которые в массе своей не приносят денег в бюджет. Думаю, это решение продиктовано не спасением экономики и людей, а страхом правительства перед бунтами. Без четкой стратегии по созданию рабочих мест — это путь в никуда", — заявил Вадим Пушкарев.

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По мнению Пушкарева, для выхода из кризиса и борьбы с безработицей правительству нужно сделать анализ, какие отрасли могут создать добавочный продукт. А также, каких рабочих рук в Украине в избытке и готовы ли эти люди работать за предложенные средства.

"Необходимы четкие экономические просчеты. Давайте дадим денег на развитие малого и среднего бизнеса, который кормит себя и семью. Посмотрим, какие кадры нужны отраслям, создающим добавочный продукт. И вложимся в их поддержку. Скажем, в Укрзализнице изношен подвижной состав. При этом в государстве есть три или четыре завода, которые делали вагоны для всего Советского Союза. И не секрет, что для создания одного самолета в Украине нужна пара сотен квалифицированных работников. Ранее эти люди не хотели возвращаться на авиазаводы, ведь зарабатывали больше продавцами, таксистами и так далее. Возможно, стоит вернуть их на высококвалифицированные производства, дать им зарплату не по 6-7 тыс грн, а по 60-70 тысяч грн. И поднять отрасли, которые еще не окончательно утрачены", — подчеркнул Вадим Пушкарев.

Напомним, в среду, 22 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в ближайшие месяц-полтора создаст около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч грн.