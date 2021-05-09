9 мая в Одессе: На Аллее славы произошла потасовка, есть задержанные (ВИДЕО)

Полиция 9 мая задержала по меньшей мере пять человек с Аллее славы в Одессе, где произошла потасовка в ходе празднования Дня Победы. Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, еще один человек был доставлен в отделение с 412-й береговой батареи.

По результатам проверок составлен один протокол по части 1 статьи 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты), два — по статье 173 (мелкое хулиганство), два — по статье 185 (злостное неповиновение полицейскому) и один — по статье 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях.

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Ранее одесская полиция сообщила о задержании 63-летнего мужчины, который пришел в парк Шевченко, где находится Аллея славы, с георгиевской лентой (судя по фото, ленту у него нашли в кошельке).

Также задержали 17-летнего парня, якобы пришедшего туда со свастикой. Судя по опубликованному фото, на ноге у него вытатуирована руна Одал (хотя полностью символ на фото не виден). Свастику же полиция не демонстрирует.

Позже правоохранители сообщили, что на 14:30 число выявленных нарушителей возросло до восьми — одного задержали за некое мелкое хулиганство, а еще одного — за нарушение карантина. Однако где они были задержаны, не сообщается.

По состоянию же на 15:00 полиция выявила еще два случая мелкого хулиганства, составив соответствующие админпротоколы. Подробностей также не сообщалось.

На 15:30 правоохранители вменили еще одному гражданину мелкое хулиганство, а другому — злостное сопротивление полиции. Таким образом, число нарушителей на мероприятиях ко Дню Победы в областном центре выросло до 12.