Политика 50 минут назад

Адвокат Цыганков обвинил НААУ в махинациях — СМИ

Его попросили быть более сдержанным в своих высказываниях

Адвокат Андрей Цыганков. Фото: Lenta.ua Адвокат Андрей Цыганков. Фото: Lenta.ua
Адвокат Андрей Цыганков. Фото: Lenta.ua

Адвокат Андрей Цыганков, который критиковал коллег на своей странице в Facebook, начал получать звонки от руководства Национальной ассоциации адвокатов Украины, где его попросили быть более сдержанным в своих высказываниях. Об этом сообщает издание Lenta.ua.

"Мой основной аккаунт в фейсбуке заблокировали из-за моей жесткой позиции по отношению к отдельным коллегам. Говорят, что я очень самоуверенный и не воспринимаю критику, не показываю свои хобби и пишу дерьмо без всякого содержания и логики обо всех вокруг", — передает Lenta.ua слова Цыганкова.

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Также, по данныи издания, Цыганков заявил, что в ближайшее время он намерен бороться за порядок в адвокатуре и государстве, чтобы не сложилось впечатление, что он не готов к самокритике и разоблачению махинаций НААУ.

"Мне все равно, кого разоблачать. Только что мне позвонило руководство НААУ с просьбой "остановиться" в моих разоблачительных постах. Но хочу напомнить, что у справедливости и правды нет начальников, и я так же буду писать о грязном белье Ассоциации, если кто-то будет давить на меня", — подчеркнул Цыганков.

Издание напоминает, что Андрей Цыганков — это именно тот адвокат, от которого публично отказался Александр Онищенко. По данным Lenta.ua, причиной тому стало сотрудничество Цыганкова с НАБУ.

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