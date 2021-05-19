Политика 60 минут назад

Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу депутата Рады

По словам Стефанчука, юридических препятствий для получения статуса нардепа у экс-мэра Доброполья нет

Андрей Аксенов зачитал присягу стоя. Фото: скриншот телетрансляции Андрей Аксенов зачитал присягу стоя. Фото: скриншот телетрансляции
Андрей Аксенов зачитал присягу стоя. Фото: скриншот телетрансляции

Бывший мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов, избранный депутатом Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном округе №50 (Донецкая область), принял присягу в зале парламента.

В то же время ему попыталась помешать группа других депутатов, принявшаяся блокировать трибуну. Среди них были нардепы от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также внефракционный депутат Гео Лерос.

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При этом первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук после короткого совещания с главами депутатских фракций и групп сообщил, что уточнил у аппарата парламента, нет ли каких-либо юридических оснований, препятствующих присяге Аксенова, и объявил, что их нет.

Зачитывание Аксеновым присяги сопровождалось скандированием "Ганьба!" со стороны блокировавших трибуну.

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В то же время как Стефанчук, так и взявшая после присяги Аксенова слово вице-спикер Елена Кондратюк признали, что этот вопрос является очень противоречивым.

Кондратюк призвала главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова выяснить, действительно ли Аксенов имеет другое (российское) гражданство, как утверждают представители упомянутых фракций. По словам вице-спикера, об официальном ответе СБУ она обязательно сообщит на заседании парламента.

Напомним при этом, что Баканов ранее заявлял, что его спецслужба проверяет информацию о наличии у Аксенова российского гражданства. При этом пикантность ситуации заключается в том, что российское гражданство имеется как раз у жены самого Баканова, о чем он сам же и рассказывал в 2019 году сразу после назначения главой СБУ.

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Отметим, что ранее СМИ также сообщали, что, будучи в 2014 году еще главой Новодонецкого поселкового совета (подчиненного Добропольскому горсовету), Аксенов якобы принимал участие в организации "референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики".

На довыборах нардепа от округа №50, прошедших 28 марта, Аксенов баллотировался от партии "Порядок" и набрал 65,5% голосов, победив на всех 112 избирательных участках округа. После этого он сложил полномочия Добропольского городского головы.

Параллельно же в Ивано-Франковской области проходили выборы нардепа от округа №87, оказавшиеся крайне скандальными, и установление результатов которых затянулось почти на месяц. На них, по официальным данным, победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, но относительное большинство жителей округа считают победителем Александра Шевченко от партии "За будущее".

В итоге Центризбирком пока был вынужден отказать Вирастюку в регистрации нардепом в качестве меры обеспечения по иску Шевченко, обжалующего результаты выборов.

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