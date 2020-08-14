Активисты требуют от министра Ткаченко объяснений по поводу дома в заповедной зоне

В четверг, 13 августа, в Киеве прошел митинг под домом министра культуры Александра Ткаченко, расположенном в заповедной зоне Труханова острова.

Об этом сообщает сайт "Апостроф" со ссылкой на журналиста информационного агентства "Журналист", который находился на месте событий.

Активисты ГО "Ліс" и ГО "Товариство охорони пам'яток культури міста Києва" протестовали против застройки Труханова острова и требовали, чтобы Ткаченко объяснил ситуацию с домом в центре заповедной зоны, так как министр культуры — представитель партии "Слуга народа" и бывший гендиректор "1+1 Media" — проживает в этом доме на Трухановом острове в рекреационной зоне, и до сих пор не декларировал его.

"Мы собрались здесь для того, чтобы нынешний министр культуры объяснил, почему он считает, что он имеет право проживать на территории заповедной зоны, и почему он не внес эту недвижимость в декларацию. Это уже не первый раз, когда Александра Ткаченко просят объяснить жителям Киева факт проживания в этом доме. 2 года назад он уверял, что в декларации за 2019 год мы увидим, у кого и за сколько он арендует это жилье, но, к сожалению, этого так и не случилось", — прокомментировал один из активистов.

По словам митингующих, они организовали митинг у дома Ткаченко, чтобы спровоцировать реакцию чиновника на свои требования.

Ранее нового министра культуры Александра Ткаченко обвиняло руководство "Укркинохроники" в намерении захватить это государственное предприятие (ГП), чтобы обанкротить его и застроить почти 2 га земли на столичном Печерске жилыми домами.