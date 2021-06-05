Американский космический корабль Cargo Dragon уcпешно состыковался с МКС (ВИДЕО)

Сегодня, 5 июня, в 12:09 по киевскому времени грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX провел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, в общей сложности, корабль доставил на МКС 3,3 тонны различного груза.

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Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq — NASA (@NASA) June 5, 2021

В частности, на станцию привезено оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Кроме этого, корабль доставил две новые солнечные панели IROSA, благодаря которым на станции смогут генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования.

Стоит отметить, что это уже не первая доставка кораблем Cargo Dragon груза на орбитальную станцию.

Так, в декабре 2019 года космический грузовик успешно состыковался с Международной космической станцией и доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Напомним, 19 января 2020 года компания SpaceX Илона Маска провела финальный тест капсулы Crew Dragon перед отправкой людей в космос.

Капсулу Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9 с Космического центра Кеннеди во Флориде, и на 88 секунде после взлета она автоматически отстыковалась с помощью 8 двигателей SuperDraco.