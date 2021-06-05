Общество 40 минут назад

Американский космический корабль Cargo Dragon уcпешно состыковался с МКС (ВИДЕО)

Корабль доставил на Международную космическую станцию более 3 тонн груза

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Сегодня, 5 июня, в 12:09 по киевскому времени грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX провел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, в общей сложности, корабль доставил на МКС 3,3 тонны различного груза.

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В частности, на станцию привезено оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Кроме этого, корабль доставил две новые солнечные панели IROSA, благодаря которым на станции смогут генерировать больше электроэнергии для обеспечения ее функционирования.

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Стоит отметить, что это уже не первая доставка кораблем Cargo Dragon груза на орбитальную станцию.

Так, в декабре 2019 года космический грузовик успешно состыковался с Международной космической станцией и доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Напомним, 19 января 2020 года компания SpaceX Илона Маска провела финальный тест капсулы Crew Dragon перед отправкой людей в космос.

Капсулу Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9 с Космического центра Кеннеди во Флориде, и на 88 секунде после взлета она автоматически отстыковалась с помощью 8 двигателей SuperDraco.

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