Американский космический корабль Cargo Dragon уcпешно состыковался с МКС (ВИДЕО)

Сегодня, 5 июня, в 12:09 по киевскому времени грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX провел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как заявили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, в общей сложности, корабль доставил на МКС 3,3 тонны различного груза.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq