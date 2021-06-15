Аплодисменты от "Слуг" и "Ганьба!" от остальных: Вирастюк принес присягу в Раде

Признанный избранным на промежуточных выборах в округе №87 от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк принес присягу народного депутата Украины.

На трансляции события видно, что новоявленный нардеп обещал верно служить украинскому народу под крики "Ганьба!". В то же время депутаты из "Слуги народа" поддержали коллегу аплодисментами.

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Как сообщили в партии, Василий Вирастюк собирается работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов. Вместе со своей командой он планирует подать законопроект о создании на государственном уровне новой отрасли — спортивной реабилитации ветеранов.

Также народный депутат также хочет инициировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС.

Напомним, Вирастюк принял участие в довыборах в округе №87 в Ивано-Франковской области 28 марта 2021 года. Согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Василий Вирастюк победил с результатом в 14 811 голосов, а Шевченко получил 13 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 463 голоса.

Уже 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Впоследствии Вирастюка то признавали, то не признавали народным депутатом. Но уже 5 июня Большая палата Верховного Суда окончательно признала спортсмена победителем на довыборах, а 9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом.