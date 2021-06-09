ЦИК зарегистрировал Вирастюка депутатом Рады

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка депутатом Верховной Рады, избранным 27 марта на довыборах в одномандатном округе №87 (Ивано-Франковская область). Такое решение все 16 членов комиссии приняли единогласно на заседании 9 июня.

Напомним, что 5 июня Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу Вирастюка и признала его победителем выборов. ранее же Верховный суд дважды отменял признание Центризбиркомом Вирастюка победителем выборов в округе №87.

В частности, последний раз конкурент Вирастюка от партии "За будущее" Александр Шевченко добился отмены протокола ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, согласно которому Вирастюк победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса.

При этом 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

По данным протокола ОИК, которые и утвердил тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Кроме того, 0,77% голосов получил полный тезка одного из основных кандидатов — Шевченко Александр Леонидович, но 1974, а не 1971 года рождения. Еще 0,29% получил второй "двойник" — Шевченко Александр Петрович. Таким образом, разница между Вирастюком и "основным" Шевченко, по этим данным, оказалась меньше, чем число голосов, "отобранных" у Шевченко его "клонами". Именно эти цифры до сих пор значатся на сайте ЦИК.

Отметим, что ОИК №87 первоначально подвел результаты выборов лишь 4 апреля, исходя из результатов со 112 из 117 участков округа. Согласно им, 31,25% получил Вирастюк, 29,69% — Шевченко, 28,86% — Руслан Кошулинский от "Свободы".

В то же время 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявили, что голосовали за Шевченко, а 38% считают именно его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживала проведение перевыборов. Причем к их проведению ранее призвал и Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет.