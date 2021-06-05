Политика 1 час назад

Суд снова признал законным избрание Вирастюка депутатом

Суд решил, что действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны

Василий Вирастюк. Фото: Facebook Василий Вирастюк. Фото: Facebook
Василий Вирастюк. Фото: Facebook

5 июня Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по 87 округу Василия Вирастюка и признала правомерными результаты выборов.

Таким образом, решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в Ивано-Франковской области, отменено, сообщается в заявлении на странице ЦИК в Facebook.

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"Действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны — решение суда. Большая Палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая", — говорится в сообщении.

При этом, суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021 года).

В конце мая Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87.

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Напомним, что согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Василий Вирастюк ("Слуга народа") победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 тысяч 463 голоса.

При этом, 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку  2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка.

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Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

К их проведению ранее призывал и третий основной кандидат Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет. Ныне за такой способ разрешения конфликта выступает и упомянутая общественная организация "Опора", специализирующаяся на отслеживании избирательных процессов в стране.

В то же время президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что из-за Шевченко в регионе царит атмосфера страха, вследствие которой "люди боятся считать голоса на участках", однако им на этих выборах был дан "серьезный ответ". По словам главы государства, "если они будут показывать государству силу, государство будет отвечать им очень мощно и быстро".

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