Суд снова признал законным избрание Вирастюка депутатом

5 июня Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по 87 округу Василия Вирастюка и признала правомерными результаты выборов.

Таким образом, решение кассационного административного суда от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в Ивано-Франковской области, отменено, сообщается в заявлении на странице ЦИК в Facebook.

"Действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе 87 правомерны — решение суда. Большая Палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая", — говорится в сообщении.

При этом, суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021 года).

В конце мая Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87.

Напомним, что согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Василий Вирастюк ("Слуга народа") победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 тысяч 463 голоса.

При этом, 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка.

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Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.